Melyssa explota y se planta en la villa de Tom para recriminarle su actitud

MADRID, 1 (CHANCE)

Tom y Melyssa están siendo los claros protagonistas de esta edición de La isla de las tentaciones. Aunque todavía queda mucho programa por ver, la que fuera tronista de MyHyV no ha podido aguantar sus impulsos y se ha escapado de su villa para ver a su todavía pareja y decirle cuatro cosas en la cara. Como ya hemos podido ver en el primer capítulo, Melyssa es una de las mujeres más celosas que hay en el concurso y quizás, sea la más susceptible de ver las imágenes de Tom.

Melyssa ha visto imágenes de Tom que no le han gustado nada, en una Luzma le chupaba con la lengua el cuello y en otra, era él quien le daba un beso en la nariz. Nada más allá, pero sin embargo a ella le ha molestado más que nada. Pero no es Luzma la que le preocupa a Melyssa, si no Sandra, que ve que puede ser el prototipo de su chico y ve que su relación corre peligro.

Por este motivo a Melyssa se le ha ido completamente la cabeza y se ha presentado en la villa de Tom para gritarle y recriminarle su actitud con las chicas en el programa. Ha sido justo después de que Inma se fuera a la hoguera de confrontamiento con Ángel cuando la extronista ha tomado la decisión de desaparecer de su villa.

"Eres un desgraciado de m..... y a mí no me vuelves a ver en tu vida, he pasado 48 horas sin dormir, me da igual todo" le ha dicho Melyssa a Tom nada más colarse en su villa. Tendremos que esperar a que llegue el próximo programa para saber cómo sigue esa relación.