Melyssa Pinto, muy clara tras las palabras de Tom Brusse: "Yo nunca iba a poner en peligro mi vida por él"

Tom Bruse protagoniza la portada de la revista "Lecturas" esta semana con una entrevista en la que critica duramente a la que fue su novia durante ocho meses, Melyssa Pinto. Entre otras cosas, el marroquí asegura que se acostó con ella por pena y porque tenía miedo de que, como le decía por teléfono, de que se quitase la vida si él no le hacía caso.

Melyssa, feliz y muy tranquila, responde claramente a Tom y desmiente sus declaraciones, que confiesa que "me parecen muy bien. Cada uno tiene su opinión y yo no tengo nada que objetar". Eso sí, aclara que su ex miente cuando asegura que tenía miedo de que llegara a poner en peligro su vida por él: "Creo que él es consciente de que yo nunca iba a poner en peligro mi vida, así que no tengo nada más que decir que eso".

Tajante, Melyssa demuestra que le da igual lo que Sandra Pina y Tom digan de que quiere acabar con su relación: "Me da igual lo que diga el uno y el otro, de verdad. No me importa. Ya no opino de nadie. Para mí esa etapa ya ha terminado. Quiero que sea feliz tanto el con quien quiera. Quiero que sea feliz y yo ya no tengo nada que objetar a eso. Yo estoy bien".

Aunque la exconcursante de "La isla de las tentaciones" no quiere entrar en detalles, una de sus amigas afirma, mientras Melyssa asiente, que "tiene el apoyo de mucha gente y le dan igual Tom, Sandra y toda esa gente que no pintaría nada en su vida. Tiene a sus amigos, su nuevo chico y ella está contenta".

Si además quieres ver a Melyssa agobiada porque no llega su VTC y no quiere incummplir el toque de queda después de ser pillada por l programa "Ya es mediodía" por la calle más tarde de las 00.00, no te pierdas el siguiente vídeo.