Melyssa Pinto niega que tenga una relación con Tom Brusse

MADRID, 18 (CHANCE)

Melyssa Pinto llegó a nuestras vidas gracias a 'La isla de las tentaciones' y lo cierto es que todavía no se ha ido. Hace unos meses saltaba de nuevo a la palestra mediática por su posible reconciliación con Tom Brusse, pero ahora que hemos podido hablar con ella, niega tajantemente que esté de nuevo con él. La influencer nos confiesa cómo está en estos momentos y también, qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que tiene buena relación con Iker Casillas.

Y es que a nuestras influencer le hizo ilusión que Iker Casillas le siguiera en las redes sociales: "Soy del Real Madrid y pensé 'qué gracia'". Tanta ilusión que, como no podía ser de otra manera, aprovechó la coyuntura y empezó a seguirle también, aunque no han hablado: "Le devolví el follow, pero porque me hace ilusión" y añade: "Yo no tengo contacto".

En cuanto a su relación con Olga Moreno, Melyssa nos asegura que no sabe nada de ella desde hace tiempo, parece que los meses han enfriado su relación: "Hace tiempo que no hablamos, como un mes y medio o así. De vez en cuando vamos hablando". Incluso reconoce que evita leer las noticias que tienen que ver con ella y todas las polémicas que se han generado entorno a Antonio David Flores: "Si te digo la verdad, no miro absolutamente nada que tenga que ver con esto. Me intento alejar de todo lo que es este tipo de noticia".

Lo que sí que nos ha negado por completo Melyssa es que no tiene una relación sentimental con Tom Brusse, por lo que tampoco ha habido una reconciliación como se dejó caer hace unos meses cuando se filtraron unos vídeos suyos besándose en una discoteca: "No estamos".