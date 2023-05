Un menasje entre Kiko Matamoros y Makoke podría afectar a la boda del colaborador

MADRID, 7 (CHANCE)

Esta tarde, 'Fiesta' comenzaba con una noticia bomba que iba a dar mucho qué hablar e iba a provocar una polémica entre una pareja de personajes públicos que están a punto de darse el 'Sí, quiero'. Todas las miradas iban dirigidas a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero minutos más tarde hemos sabido que no. Ha sido Aurelio Manzano quien ha dado la información: Kiko Matamoros escribió a Makoke cuando todavía no se había deteriorado tanto su relación.El colaborador de 'Sálvame Diario' le escribía a su exmujer y le pedía que no le contase a nadie que le había hablado... pero, ¿cuál es el motivo por el que Matamoros habría querido retomar el contacto con Makoke tras su separación? La noticia ha dejado a todos los colaboradores boquiabiertos porque, desde que finalizaron su matrimonio, lo de ellos ha sido una guerra continua en los platós de televisión.Un mensaje que, según explicaba el programa, podría poner fin a la boda del colaborador con Marta López. Aurelio, que es conocedor de ese mensaje, ha confesado además que "me ha llamado la atención porque genera muchas dudas de lo que nosotros pensábamos que era la relación entre Kiko y Makoke".Por fin, llegaba el momento de descubrir cuál era el mensaje que el mismo Kiko no quería que viera la luz. El contexto en el que Makoke recibió este mensaje era el ingreso de su exmarido en el hospital en el mes de agosto de 2019. Un momento en el que el colaborador de televisión estaría temiendo por su vida y por tanto, le pudo la melancolía y quiso compartirlo con ella.Makoke le mandó su apoyo mediante un mensaje y él le correspondió con un mensaje que dejaría claro cuál era su relación en esos momentos. Confesaba haber pensado en ella y haber sentido un gran cariño por el tiempo que compartieron. "Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera" le comentaba.Antes de terminar el mensaje, quiso pedirle que no lo compartiera con nadie por las posibles malinterpretaciones que podría tener, algo que ella ha cumplido hasta este momento en que alguien ha querido compartir el contenido del mismo. Minutos antes de revelarse esta conversación, Makoke aseguraba estar harta de cómo Kiko hablaba de su boda y de cómo ponía en duda que estuvieran enamorados cuando dieron el gran paso. Tras desvelarse el mensaje, quedaba claro que su relación se deterioró mucho después, recordando el gran enfrentamiento televisivo que tuvo lugar tan solo un año después del mensaje. La colaboradora de televisión quedaba satisfecha por la defensa de su relación con Kiko, de la que tanto se ha comentado en los últimos años.