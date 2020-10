Dice que el de PNV y PSE es "un Gobierno de mayoría absoluta, pero de mano tendida" y apuesta por lograr acuerdos en "cuestiones troncales"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE, vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, cree que EH Bildu "debe explicar por qué decide hacer política en Madrid" y "le da vértigo acordar" en Euskadi, y defiende que "se puede ser alternativa de gobierno y estar en un acuerdo".

En una entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, Mendia se refiere a la disposición de EH Bildu a negociar los Presupuestos del Estado con el Gobierno español para señalar que en el Congreso "se está dando una circunstancia que si gobernaría el PP coparía titulares a cinco columnas, pero como gobierna el PSOE no le dan importancia".

Según destaca, "los partidos nacionalistas, e incluso los independentistas, están implicados en la gobernabilidad de España y me parece bien". A su entender, EH Bildu "se está haciendo una enmienda a la totalidad de sus 40 años de historia", ya que "nunca habían utilizado sus escaños en el Congreso para preocuparse por la situación de los trabajadores o por la sanidad", sino que "utilizaban sus escaños para la bandera y la patria". "Ahora han decidido hacer política y me parece algo positivo. Es una buena noticia", valora.

No obstante, cree que EH Bildu "debe explicar por qué decide hacer política en Madrid y le da tanto vértigo acordar aquí". Mendia defiende que "se puede ser alternativa de gobierno y estar en un acuerdo" y, en ese sentido, precisa que el PSE "no renuncia a ser alternativa al PNV, pero no quita que, si las circunstancias del país lo requieren, arrimemos el hombro".

Sobre la intervención del secretario de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor Trimiño, pidiendo "no blanquear el pasado de EH Bildu", Mendia cree "difícil blanquear un pasado con una mochila con 900 muertos".

"Otra cosa es que los socialistas nunca hemos renunciado a hacer política. Así lo han hecho concejales socialistas en los tiempos difíciles en pueblos con mayoría de Herri Batasuna. Nuestro compromiso era y es con la sociedad. Si en los años de plomo no renunciamos a hacer política, ahora que ETA ha desaparecido, vamos a seguir haciendo política", manifiesta.

PLAN DE REACTIVACIÓN

Sobre el plan de reactivación de la economía dotado con 13.250 millones de euros, Mendia explica que "va a nacer del esfuerzo presupuestario que va a hacer el Gobierno Vasco a lo largo de los próximos cuatro años y de una priorización de gasto y de un alineamiento de las prioridades con el resto de las instituciones". Señala, además, que son recursos propios, que no hay dinero procedente de Europa.

"Ahora el objetivo no es solo descender el paro por debajo del 10%, sino crear empleo de calidad, luchar contra la temporalidad y, por lo tanto, lograr estabilidad en el empleo. Y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, una cosa en la que en Euskadi estamos peor que en el resto de España", subraya.

En cuanto a la Mesa de Diálogo Social y la ausencia de ELA y LAB, reconoce que "las posiciones son muy distantes", pero cree que "se debe iniciar un camino para atraerlos a la mesa social" porque "todas las voces importan y suman". "Saben que tienen abierta la puerta del Gobierno", añade.

Mendia afirma que el de PNV y PSE-EE es "un Gobierno de mayoría absoluta, pero de mano tendida" y considera que "sería bueno que en las cuestiones más troncales de país fuéramos capaces de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas".

COMUNIDAD DE MADRID

En referencia al recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la orden de Sanidad con restricciones a la movilidad por la segunda oleada de coronavirus, afirma que "no es comprensible jugar con la salud de los ciudadanos con el fin de derrocar a un gobierno legítimo, y el PP está jugando con la salud de los madrileños". "Debe haber una denuncia de la irresponsabilidad máxima de un partido que, además, ha gobernado España", afirma.

En cuanto a la situación de la pandemia en Euskadi, dice que, "como en el resto de España, tenemos que ser muy responsables y procurar seguir los consejos". "Pasaremos momentos complicados, aunque afortunadamente la curva está bajando y la respuesta es favorable. Hasta que no haya vacuna, hay que extremar la precaución", advierte, para afirmar que en la Comunidad Autónoma Vasca "se están haciendo las cosas bien, pero no solo tiene que haber medios por parte de las instituciones, sino también mucha responsabilidad por parte de los ciudadanos".

NUEVO ESTATUS

Sobre el nuevo estatus, Mendia señala que en el pacto de gobierno "hay un acuerdo para que se cumpla el Estatuto y vayamos avanzando en las transferencias.". Así, recuerda que "se va actualizar el calendario de las transferencias" y asegura que "la voluntad de ambos gobiernos es acordar". "Con respecto al nuevo estatus, hay que seguir lo que nos marca el actual Estatuto. Debe ser aprobado en el Parlamento por una amplia mayoría, y lo más plural posible. Se ha avanzado mucho camino, pero la verdad es que ahora la prioridad es responder a la pandemia y a la derivada económica que deja, sobre todo referente al empleo", afirma.

Por otro lado, en relación al debate abierto sobre la monarquía, recuerda que el PSOE "es el único partido que queda de los padres de la Constitución y hay que defender el pacto constitucional". En cualquier caso, mantiene que, "ahora mismo, y al igual que sucede con el nuevo estatus, las prioridades que ha dejado la pandemia son otras".

Por otra parte, Mendia afirma que la retirada de los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto de dos calles de Madrid, propuesta por Vox y apoyada por PP y Ciudadanos, "dice mucho de la ruindad y la falta de principios que tienen algunos partidos cuando están en el poder".

Por último, en referencia a la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra, afirma que Cataluña "necesita unas elecciones que permitan que tengan un gobierno fuerte y centrado en las cuestiones que preocupan a los catalanes, un gobierno que gobierne para todos y que sepa encontrarse con el diferente".