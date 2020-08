Mendia no descarta la posibilidad de entrar en el Gobierno Vasco por su "compromiso con Euskadi y con el partido"

La líder del PSE afirma que el PNV debe "valorar" que los socialistas son "la llave de la mayoría absoluta"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha señalado que no descarta la posibilidad de entrar en el Gobierno Vasco por su "compromiso con Euskadi y con el partido", aunque ha advertido de que el PNV debe "valorar" que los socialistas son "la llave de la mayoría absoluta".

En sendas entrevistas publicadas en Deia y El Correo, la dirigente socialista destaca además que "sería poco explicable que el PNV no aprobase los Presupuestos del Estado". "¿Cuál es la alternativa? ¿La inestabilidad en un momento en que el PNV lo que está defendiendo para Euskadi es la estabilidad?", pregunta.

Tras afirmar que la negociación con la formación jeltzale de cara a alcanzar un posible acuerdo "fluye perfectamente", incide en que las comisiones técnicas siguen trabajando a buen ritmo y cumpliendo el calendario que se han impuesto. Asimismo, reconoce que "la mejor garantía para llevar a cabo las políticas progresistas que el PSE quiere poner en ese acuerdo es estar en el gobierno".

"Tenemos coincidencias en los problemas y los diagnósticos, y ahora tenemos que acordar cómo damos solución a los problemas que tiene Euskadi y cómo se van casando los programas electorales de los dos partidos", afirma, para añadir que "escribir un programa de gobierno cuesta y lleva su tiempo".

CONSEJERÍAS

Respecto a las consejerías a las que aspira el PSE, dice que "no es una cuestión de números" sino de que todas las políticas que estén en el programa estén acordadas entre ambos y "sean políticas en las que nos sintamos reflejados". "Todavía no nos hemos sentado ambos partidos a hablar de la estructura de Gobierno. Eso siempre toca al final", advierte.

Asimismo, recuerda que hace 22 años que Euskadi no tiene un Gobierno con mayoría absoluta y por lo tanto, si se produce la coalición, es algo "histórico".

A su juicio, "la llave de la mayoría, de la estabilidad y de las políticas razonables progresistas viene de la mano del PSE" y cree que si el PNV "hace una mirada objetiva sobre la realidad parlamentaria tendrá que valorar esa mayoría absoluta, esa llave que tiene el PSE para dar esa mayoría necesaria". "Es una fortaleza nuestra pero también tiene que ser algo que reconozca el PNV", añade.

Cuestionada por la posibilidad de que integre ese Ejecutivo, indica que en la actualidad está en una situación "mucho mejor en el partido y las circunstancias son mucho mejores para el PSE" que hace cuatro años, por lo que "no se descarta, pero todavía no ha llegado el momento".

"Eso me permite, cuando llegue el momento, poder valorar dentro de la Ejecutiva quién tiene que ir al Gobierno sin descartar a nadie y, por lo tanto, sin descartarme a mí misma. No lo doy ni por sí ni por no pero es verdad, y eso lo puedo adelantar, que puedo pensarlo con más claridad y en otra disposición que hace cuatro años.

Por último, y cuestionada por la presencia de Vox en el Parlamento vasco cree que la formación de Santiago Abascal va "a tener la tentación de utilizar el Parlamento como caja de resonancia".

"Ahí tendremos que empeñarnos en poner criterios de racionalidad, de lógica, de sentido común. No se viene al Parlamento a sacar la pancarta ni a hacer titulares, sino a respetar a los que te han votado y a respetar el escaño", advierte.