Mendia ofrece "lealtad" a quien sea su sucesor y aceptará lo que el PSE-EE decida sobre su futuro en el partido

Afirma que el futuro secretario general tiene tiempo "suficiente" para madurar un proyecto, consolidarlo y prepararse para las elecciones

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que apoyará y ofrecerá su "lealtad" a la persona que le suceda en el cargo, al que ha renunciado a presentar su candidatura de nuevo, y ha asegurado que aceptará lo que su partido decida sobre el papel que deba jugar en adelante en el seno de los socialistas vascos.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Mendia se ha mostrado "tranquila" por su decisión "madurada" de no seguir al frente del PSE-EE, tomada hace más de un año, y ha indicado que las razones eran "claras: había que hacer un relevo "bien hecho en el partido".

Asimismo, ha celebrado que ha tenido la posibilidad de elegir el momento de irse, ya que "no todos los secretarios generales del Partido Socialista de Euskadi han podido elegir este momento". "Creo que yo, y tengo la suerte de que fuera Txiki Benegas también el otro secretario general que eligió el momento para irse", ha recordado.

"A mí me bastaba con saber que yo había cumplido con el programa, con los compromisos que yo tenía con la militancia y poner al PSE-EE en el centro de la política vasca", ha manifestado, para insistir en la sensación del "deber cumplido".

TIEMPO PARA LAS ELECCIONES

Además, ha indicado que hay tres años para las próximas elecciones autonómicas. Por lo tanto, la persona que salga elegida de las primarias "va a tener tiempo suficiente para madurar un proyecto, consolidarlo, prepararse para unas elecciones y darse a conocer también. No es una alternativa de 'paso los trastos y mañana tienes que salir a torear'", ha dicho.

Preguntada por la posibilidad de que el portavoz parlamentario socialista en la Cámara vasca, Eneko Andueza, sea su sucesor en el cargo, Mendia ha aseverado que "quien sea" contará con su lealtad y su apoyo, y ha precisado que cualquier militante puede presentarse y estos serán los que tendrán la última palabra.

No obstante, ha reconocido que a Eneko le conoce "mucho", no lo va a ocultar, y le conoce además desde sus inicios cuando era "muy jovencito" y acudía a las reuniones del grupo parlamentario, quien estaba de asesor en la delegación del Gobierno de España.

"He seguido su itinerario a través de todos estos años en los que hemos estado los dos en política y siempre he querido contar con él desde que llegó a la secretaría general de Gipuzkoa; cuando llego al Parlamento vasco le puse en la dirección del partido conmigo; le hice portavoz adjunto y en esta legislatura pues consideré que estaba maduro para ser el portavoz de los socialistas vascos, porque creía que era como la culminación de esa renovación, de esas nuevas voces, nuevas caras en el socialismo vasco que yo me había comprometido a poner en marcha", ha indicado.

DECISIÓN PERSONAL

Dicho esto, ha manifestado que no va a señalar el camino a nadie y que las decisiones son personales. "La mía fue personal en su momento y quien decida dar el paso, pues es un paso con mucha responsabilidad, veremos y contará con mi apoyo", ha agregado.

Sobre la posibilidad de que aparezcan más candidatos para liderar el PSE-EE, ha manifestado que "hay mucha gente valiosa en el partido", pero cree que cada uno tiene que pensar su momento. "Cualquiera puede presentarse, como digo, porque los avales son pocos", ha añadido.

Preguntada por su papel en el seno del partido a partir de ahora, Idoia Mendia ha señalado que será "el que quieran" los militantes del PSE-EE. "Yo, al servicio de los militantes y de mi partido, como siempre. Donde me ponga, si quieren contar conmigo, estupendamente. Si no, yo estoy encantada siendo una militante, con la suerte de haber sido no solo una parlamentaria en unos momentos apasionantes de la historia de Euskadi, sino la primera portavoz de un gobierno vasco socialista íntegramente, la primera consejera de Interior y la primera vicelehendakari y mujer...", ha sostenido.

"Yo, al servicio de mi partido. Donde ellos consideren que yo puedo aportar, estaré", ha insistido.

PEDRO SÁNCHEZ

En relación al anuncio de su decisión de no continuar, Mendia ha explicado que se lo comunicó al presidente Pedro Sánchez, y éste le pidió que le explicara sus razones y "las entendió y las compartió", por lo que le ha expresado su agradecimiento.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y los dirigentes del PNV, su socio de Gobierno, conocieron esta decisión este pasado martes, cuando la dio a conocer públicamente, ya que, según ha precisado, su compromiso es con los militantes socialistas.

Aunque dejará de liderar el partido, Mendia seguirá en su cargo de vicelehendakari porque, según ha dicho, le queda tarea en el Gobierno por delante. "Soy una persona que tengo un bagaje y una trayectoria, y un rostro muy conocido y muy reconocible por la ciudadanía vasca, que me reconoce como miembro del partido Socialista de Euskadi y el peso es ese. Es el bagaje, la trayectoria que yo aporto al Gobierno", ha expuesto.