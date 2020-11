Mendia (PSE) afirma que "bienvenido sea" el apoyo "gratis et amore, sin negociación", de EH Bildu a los PGE

No duda del voto favorable del PNV "que se puede sentir bien reflejado en sus políticas"

La vicelehendakari segunda del Gobierno Vasco y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha congratulado de que EH Bildu haya anunciado su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado "gratis et amore", sin negociación ni acuerdo "por medio", y ha lamentado que, con este asunto, "el ruido mediático" y el PP busquen "que el PSOE no siga en el Gobierno".

Además, cree que sería bueno que Ciudadanos también respaldara las cuentas y no duda del voto favorable del PNV, como socio preferente, "que se puede sentir bien reflejado en sus políticas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que "se peca de excesivo ruido" en torno a los PGE, pero, "si se despeja", lo que queda es que "España va a tener Presupuestos".

En su opinión, no se puede seguir con unos Presupuestos anteriores a la pandemia porque "España necesita para afrontar todas las consecuencias sociales y económicas, y prepararse para la gestión de todos los fondos europeos para recuperar la economía". Por tanto, ha insistido en que "hay demasado ruido, titulares cortoplacistas y demasiada estrategia electoral en unos y otros".

A su juicio, EH Bildu, con su postura favorable a apoyar los PGE, "se ha hecho una enmienda a la totalidad de su trayectoria histórica", y ha dicho que se alegra de ello porque "los escaños están para que se utilicen en beneficio de la ciudadanía". "Son unos buenos Presupuestos y, si van al obtener el voto favorable de EH Bildu, bienvenidos sean", ha afirmado.

También cree que "tendrá que explicar por qué, por ejemplo, gratis et amore, sin ninguna negociación por medio, anuncia un voto favorable a los PGE", de lo que se congratula, pero, luego, en Euskadi, "esos mismos Presupuestos, que son progresistas, sociales y que buscan la reactivación económica y la generación de empleo, no van a recibir su voto favorable".

Idoia Mendia cree que "el ruido mediático" y el PP buscan que el PSOE no siga en el Gobierno. "Estoy convencida de que, si el PP necesitase los votos de Bildu para sacar adelante los Presupuestos en España, los uilizaría, igual que Maroto los utilizó en Vitoria e hizo, además, gala de ello e invitó al resto de partidos a seguir su senda", ha recordado.

A su juicio, lo que se demuestra ahora es que la formación soberanista, a la que se ha pedido que "haga política, la está haciendo". Además, ha remarcado que "no ha habido ningún acuerdo" para que EH Bildu respalde las cuentas.

"Arnaldo Otegi anunció que iba a votar favorablemente a los Presupuestos porque veía que eran buenos y, salvo que se torciesen, que entiendo que se refería al proceso de enmiendas, iba a votar a favor. Por lo tanto, él hizo una voto favorable desde el inicio previo a ninguna negociación", ha subrayado.

ENMIENDA AL PASADO

La líder del PSE-EE ha afirmado que la democracia "venció al terrorismo, les pidió que 'o bombas o votos', están haciendo política y creo que ellos son los que se han hecho la enmienda a su pasado, sin verbalizarla, quizá, como todos les exigimos, que hagan una revisión crítica del pasado, porque nunca una justificación para matar a alguien porque pensará diferente en Euskadi".

"Opiniones hay muchas, también entre las víctimas de ETA, porque hay víctimas de ETA a las que no les gusta en absoluto este papel de Bildu en el Congreso y hay víctimas de ETA que lo ven bien, como una integración", ha puntualizado.

Idoia Mendia ha puesto en valor que el PSOE sea el que "más vértebra España". "Nosotros somos verdaderamente los padres de la Constitución y del Estado autonómico, y creemos en la España plural y en la España diversa. Y que los nacionalismos y los independentismos participen en la gobernabilidad de España, a mí me parece francamente bueno", ha manifestado.

La vicelehendakari ha recordado que al anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), "le hicieron dos referéndums de independencia, una declaración unilateral de independencia y una división total y absoluta de la sociedad catalana". "Frente a eso, en la política, en la integración de todas las sensibilidades en la gobernabilidad de España en un proyecto común, yo ahí no veo ninguna disolución del Estado", ha dicho.

Otra cosa es, según ha apuntado, "los discursos que cada uno quiera echar a su parroquia", como hizo el parlamentario de EH Bildu y líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en la Cámara vasca, al asegurar que la coalición soberanista iba a Madrid "para acabar con el régimen".

Mendia ha replicado que la izquierda abertzale "intentó acabar con el régimen apoyando a una banda terrorista, que no consiguió acabar con la democracia española ni con el autogobierno de Euskadi". "Y mira que se empeñaron y también en acabar con la pluralidad política", ha subrayado.

Tras afirmar que no conseguirán ahora nada de eso, sino que, con su apoyo a los PGE, "que son progresistas", se consigue avanzar en "preparar a España para el salto en la digitalización y en la transición ecológica".

SUMA DE MÁS PARTIDOS

La secretaria general de los socialistas vascos considera que "es bueno que se sumen más partidos", como Ciudadanos, y ha valorado que, "a pesar de todo el ruido mediático que se está generando en torno a este debate, que es artificial, sigue sentado a la mesa del acuerdo, queriendo negociar". "Yo creo que sería muy positivo que Cs votara también a favor de esos Presupuestos", ha indicado.

A su juicio, son momentos "en los que todos tienen que arrimar el hombro". Por ello, no entiende "por qué el PP presenta una enmienda a la totalidad en estas circunstancias". "Lo puedo entender de Vox porque es claramente antisistema y hace gala de ello", ha explicado.

Idoia Mendia ha destacado "la utilización del sufrimiento de la gente de la pandemia, de los muertos" que ha hecho el Partido Popular y ha dicho que "ya basta de tacticismo electoral y estrategia cortoplacista", porque España necesita política de altura de miras".

Por ello, ha explicado que aprobar o abstenerse en las cuentas estatales "no supone que dejes de ser alternativa al Gobierno de España".

PNV

Tras asegurar que todos está llamados al acuerdo, ha apuntado que el PNV, como "socio preferente, está en la negociación", y no duda de que votará a favor. "No lo veo de otra manera", ha indicado, para considerar que no le será ahora más difícil para los jeltzales respaldar los PGE porque EH Bildu haya anunciado su 'sí'.

"El PNV está negociando los Presupuestos, creo que es un socio que se puede sentir bien reflejado en las políticas que está llevando el PSOE en el Gobierno de España y, por lo tanto, puede perfectamente votar favorablemente a los Presupuestos, pero que lo decidan ellos".

También se ha referido a las críticas que realizó contra el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque no entendió "muy bien cómo, ante una posición tan adelantada de EH Bildu anunciando ya su voto a favorable cuando recién está empezaba la tramitación de la Ley de los PGE", este salió "alabando esta posición".

"Me sorprendió porque EH Bildu es competidor de Elkarrekin Podemos en Euskadi. Nosotros somos representantes de la izquierda vasca responsable, de Gobierno y no nacionalista. Nosotros no tenemos nada que ver con EH Bildu, no tenemos zonas grises, pero Elkarrekin Podemos, en muchas ocasiones, tiene unas zonas grises con EH Bildu, y sorprende que su secretario general alabe esta estrategia de Bildu, que va en detrimento de sus compañeros de Euskadi", ha subrayado.

En todo caso, ha afirmado que la formación dirigida por Otegi "no puede ser referencia para la izquierda", porque lo es el PSOE, que "marca las políticas progresistas" y está en el centro de los acuerdos.