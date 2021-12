Mendia (PSE) dice que se le "encogió el estómago" por los aplausos de Sortu al jefe etarra Mikel 'Antza'

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado "no entender los aplausos" de representantes de Sortu al ex jefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza' y ha reconocido que se le "encogió el estómago".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al acto de este martes en el que Sortu ha mostrado su "apoyo y solidaridad" al ex jefe de ETA Mikel Albisu, 'Mikel Antza', que ha comparecido por videoconferencia, desde los juzgados de San Sebastián, por su presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995 y que ha sido recibido entre aplausos por los asistentes.

Mendia ha indicado que "se le encogió el estómago" y no entiende que se le aplaudiera ni la "actitud chulesca del personaje". Por ello, cree que es "muy importante" todas las políticas que se hagan relacionadas "con la convivencia" que se hagan, con "el respeto al diferente" y, sobre todo, con el "reconocimiento del daño injusto causado".

"Hubo una banda terrorista que tuvo un inmenso apoyo social y eso no podemos olvidarlo y hay quién tiene más mochila y tenemos que seguir trabajando e imágenes como la de ayer, que a mi me sobrecogen, si a mi me sobrecogen entiendo que a las víctimas de ETA mucho más y hay que trabajar en el campo de la convivencia".