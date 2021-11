Mendia ve Gobierno Sánchez para "rato" y cree que quien ponga en riesgo "un Ejecutivo de progreso deberá rendir cuentas"

Dice que Sánchez ha sido "un aliado" y que, aunque la oposición hable de "elecciones todos los días", es el "periodo más estable en mucho tiempo"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que hay Gobierno de Pedro Sánchez "para rato" y cree que quien "ponga en riesgo" un Ejecutivo "de progreso, deberá rendir cuentas". Por ello, ha indicado que, aunque la oposición hable de "elecciones todos los días", se está "en el periodo más estable en mucho tiempo".

Mendia ha realizado esas manifestaciones en el que ha sido su último discurso como secretaria general para dar cuenta de la gestión de la comisión ejecutiva saliente durante su mandato. Este fin de semana, los socialistas afrontan su IX Congreso en el que Eneko Andueza tomará el relevo al frente del partido.

En su intervención, ha señalado que, durante estos años, los socialistas vascos han tenido un "aliado" que ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que la moción de censura encabezada por el secretario general del PSOE "abrió un nuevo tiempo de esperanza para España, también para el entendimiento con el Gobierno que representa a todos los vascos", lo que, a su juicio, "ha permitido un alineamiento de todas las políticas".

"Hoy no hay decisión en España y Euskadi que no tenga que pasar necesariamente por nosotros. Pero es que además no hay alternativa de Gobierno que no pase necesariamente por el socialismo", ha agregado.

Mendia ha indicado que puede haber una "alianza sustentada en los principios de la derecha más extrema" y puede existir "una tentación de devolver a España a los tiempos más oscuros para los derechos y las libertades".

Sin embargo, cree que hay "tres señales" que "alejan esa posibilidad". "Una, la fortaleza que demuestra Pedro Sánchez, a pesar de la ferocidad de los ataques que recibe. Sigue mostrando su valentía al formar el primer gobierno de coalición en España, al hacer frente a una pandemia con determinación, al afrontar el problema de Cataluña con una agenda de reencuentro en lugar de la confrontación, al presentar propuestas presupuestarias ambiciosas y profundamente transformadoras", ha señalado.

Mendia ha afirmado que, a pesar de la minoría parlamentaria y del "ruido", se "atreve" y España "avanza con cada medida aprobada por el Gobierno".

En este sentido, ha asegurado que, "por mucho que la oposición hable de elecciones todos los días", probablemente se está "en el periodo más estable en mucho tiempo" y se verá "cómo se completa la legislatura".

"RENDIR CUENTAS"

Por otra parte, ha manifestado que una segunda cuestión relevante es que "quien ponga en riesgo el Gobierno de progreso tendrá que rendir cuentas". "No se trata de chantajes, ni se trata de anular el derecho de todos a marcar un perfil político propio. Pero la izquierda sólo pierde el liderazgo cuando se enfrenta entre ella. Los socialistas sabemos bien que nuestros rivales no son quienes sueñan con sustituirnos en este espacio. Nuestros rivales son el sectarismo, la desigualdad, la discriminación, el machismo, la homofobia, la confrontación", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que, como lo tienen "claro", saben que están llamados "a seguir liderando el espacio de la izquierda responsable y de Gobierno". El tercer factor que ha citado es el ámbito europeo y ha asegurado que todo el futuro lo ligan al de Europa. "

"Y en estos momentos se está produciendo una corriente de fondo que está llevando a la socialdemocracia a ir recuperando el terreno perdido en la anterior crisis. Si hace una década los análisis llevaron a concluir que Europa no supo ser solidaria y el socialismo pagó un alto precio, hoy vemos que el trabajo conjunto y la apuesta por políticas de cohesión y de recuperación justa han sido la respuesta más acertada", ha manifestado.

Según ha subrayado, así se está reflejando en las distintas elecciones de países del entorno, de manera que cree que se está "en una ola de confianza en las respuestas de la socialdemocracia".

Por lo tanto, cree que hay Gobierno de Pedro Sánchez "para rato". "Para el rato de esta legislatura y para mucho rato más. Se equivocaron quienes auguraron nuestra desaparición, son los mismos que critican ahora nuestra fortaleza y nuestra unidad, los mismos. Qué poco nos conocen. Qué poco conocen a la ciudadanía, que quiere un partido socialista fuerte. Porque cuando los socialistas somos fuertes, la sociedad es más fuerte. Lo son sus servicios públicos, sus derechos y sus libertades. Cuando los socialistas gobernamos, sale ganando toda la ciudadanía", ha asegurado.