Menéndez traslada la voluntad de Liberbank y Unicaja de negociar con los sindicatos la reestructuración

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ha trasladado a los sindicatos la intención del nuevo grupo de negociar la reestructuración necesaria tras la fusión con Unicaja Banco y de alcanzar el mayor acuerdo posible entre las partes.

Así lo ha indicado Menéndez en respuesta a la sección sindical de CCOO en Liberbank, único interviniente en la junta general extraordinaria que ha tenido lugar este miércoles en Madrid.

"El proyecto común de fusión indica que las entidades participantes darán cumplimiento de las obligaciones de información y de consulta con la representación sindical de cada una de ellas", ha dicho, añadiendo que se mantendrán las correspondientes reuniones para desarrollar el proceso con el mayor acuerdo posible entre las partes.

Menéndez ha explicado que en el momento de suscribir el proyecto no se contaba con una información concreta respecto al impacto de la fusión en el empleo, de ahí que resultaran "escasas" las referencias a la plantilla en el documento. "Esto no quiere decir que no tengamos voluntad de negociar", ha apostillado.

Así, ha asegurado que las cuestiones relativas a la plantilla se analizarán "con rigor" y dando cumplimiento a la normativa, aunque ha reconocido que este tipo de medidas no son siempre fáciles de asumir. "Trabajaremos para alcanzar acuerdos válidos y constructivos", ha subrayado el consejero delegado de Liberbank.