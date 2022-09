El mercado de gestión de patrimonios se duplicará en 2030, según Bain & Company

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La demanda de los servicios de gestión de patrimonios aumentará en más de 500.000 millones de dólares (505.015 millones de euros) en 2030, lo que equivale a duplicar el tamaño del mercado registrado en 2021, según el estudio 'In a new world: Time for wealth managements firms to shift course' elaborado por Bain & Company.

El informe señala que la gestión del patrimonio, junto con la eficiencia del capital y los flujos de ingresos recurrentes, tiene el potencial de ayudar a cualquier empresa matriz a duplicar su capitalización bursátil.

Sin embargo, reconoce que hacer posible este objetivo se ha vuelto más difícil por la aparición de clientes con prioridades diferentes, que demandan nuevos modelos de servicio, modelos económicos y productos.

"Las nuevas generaciones de clientes demandan, cada vez más, modelos de gestión mucho más personalizados y remotos, productos alternativos como criptomonedas y/o socialmente responsables, y son mucho más sensibles al precio. Esto último se ha visto reflejado en el increíble aumento de la inversión en productos de gestión pasiva, como los ETFs, en los últimos años", ha señalado el socio de asociado de Bain & Company en Madrid, Juan Carrasco.

Por otro lado, el informe apunta que los cambios demográficos y la expansión de la riqueza en el mundo están creando nuevos grupos de clientes. Según pone de manifiesto, se calcula que 250 millones de potenciales clientes de la Generación Y y Z tendrán unos ingresos anuales superiores a 100.000 dólares (101.004 euros) en 2030.

"Los nuevos clientes más jóvenes son más autónomos y autodidactas. Aunque en general estos clientes emergentes quieren un servicio digital, para sus decisiones más difíciles quieren interacción humana, lo que requiere un enfoque híbrido de muy alta calidad", ha añadido el socio de Bain & Company y responsable del departamento de gestión de patrimonios y activos de la firma, Markus Habbel.

El estudio de Bain & Company también estima que los rendimientos son un 35% más altos con un modelo intensivo en lo digital en comparación con los modelos tradicionales. Para conseguir la ventaja competitiva de una mayor escala, muchas empresas recurrirán a las fusiones y adquisiciones, vaticina la firma.