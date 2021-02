Mercedes Bernal, madre de Anabel Pantoja, pide disculpas a 'Sálvame Diario'

MADRID, 26 (CHANCE)

Esta tarde han emitido en 'Sálvame Diario' una llamada telefónica con la madre de Anabel Pantoja, Mercebes Bernal, que hablaba con el equipo de del programa para pedirles disculpas por la actitud que ha tenido su hija en estas últimas semanas con sus compañeros.

"Me veía hoy en la obligación de pedir yo también disculpas porque no me gusta el comportamiento que tuvo mi hija lleva pasando una época mal, entonces cuando se siente atacada, indefensa, ella salta no es la Anabel que conocéis y que yo conozco. A mi me duele, su manera de defensa es esa" empezaba diciendo la madre de Anabel Pantoja.

Y es que Mercedes ha confesado que siempre ha intentado cambiar el carácter tan fuerte que tiene su hija, pero son cosas con las que se nacen y para ella ha sido una misión imposible: "Siempre estoy encima de ella, le digo que piense las cosas antes de decirlo, que cuente hasta diez".

Además, Mercedes ha dejado claro que ella no tiene ese mismo carácter, por lo que entendemos que le viene por la rama Pantoja y no por la suya: "Yo he criado a mi hija sola, con los valores que me han dado mis padres, pero con el carácter se nace, se lleva en los genes, quería pedir disculpas porque un trabajo merece todos los respetos", aunque ha dado la cara por Anabel y ha asegurado que es muy buena niña: "Mi hija es muy buena, muy cariñosa, buena amiga, buena compañera, es trabajadora... tiene ese genio, es su defecto, llevo muchos años queriéndola cambiar, pero no puedo".