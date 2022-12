Mercedes González defiende suspensión de Leguina y afirma que tomó "una deriva lejana del PSOE" y cercana "al Ayusismo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, ha defendido este miércoles la suspensión de militancia de PSOE del expresidente madrileño Joaquín Leguina y ha afirmado que tomó "una deriva bastante lejana del PSOE" y más cercana "al Ayusismo", en referencia a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que el PSOE haya decidido suspender de militancia al expresidente. "Es una cuestión que está en los estatutos. Cuando alguien pide el voto para otra persona que no es de su partido o está incluido en las listas de otro partido que no es el suyo, lógicamente se abre un expediente que no tiene otra salida", ha señalado González.

En la misma línea, ha subrayado que las últimas declaraciones del expresidente van en la línea de "no identificarse para nada con el PSOE" y cree que estará "más tranquilo" fuera de este partido.

La delegada del Gobierno ha ensalzado, sin embargo, que Leguina fue "un grandísimo presidente" de la Comunidad de Madrid, que gobernó con "ideas completamente socialistas". Además, ha subrayado que fue "un gran político", además de ser "intelectualmente brillante". Pese a ello, cree que es "militante en otras ideologías" y "tiene que irse fuera" del PSOE.

El PSOE abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para Isabel Díaz Ayuso, a quien acompañaron en un acto de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.

Sin embargo, en septiembre del pasado año, el expediente a Redondo Terreros fue archivado por entender el partido que éste no había solicitado el voto para el PP. En aquel momento, el exdirigente socialista vasco consideró que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE", según declaro a Europa Press.

Pero el expediente contra Joaquín Leguina siguió su curso y el expresidente de la Comunidad de Madrid ha recibido hoy en su domicilio un burofax de Correos en el que se afirma que le han suspendido de militancia, según ha precisado él mismo en declaraciones a Europa Press.