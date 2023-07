Mercedes Milá deja clara su postura respecto a Bertín Osborne

MADRID, 14 (CHANCE)

El miércoles pasado conocíamos gracias a la revista Lecturas la noticia del embarazo de Gabriela Guillén y, posteriormente, las declaraciones tan sonadas de Bertín Osborne con las que aseguraba que había sido un "accidente" y que era un "embarazo no deseado". Minutos más tarde, Mercedes Milá utilizaba sus redes sociales para mandarle un mensaje al presentador y 'cantarle las cuarenta' por sus comentarios tan desagradables.

Este viernes, Europa Press ha sido testigo de cómo la periodista llegaba a Madrid para asistir esta noche a 'Sálvame Deluxe' y nos ha asegurado que se reafirma completamente en sus palabras sobre Bertín: "Lo creo tal cual lo dije" y además, se muestra dura y rotunda con el cantante: "Y Bertín pues... ¿qué te digo Bertín? pues que tu cabeza te traicionó, te traicionó tu ideología por así decirlo. Tu machismo te traicionó".

Ya conocemos a la presentadora, no se ha quedado ahí ya que ha explicado que "por mucho que hayas estado con mil mujeres no has aprendido tío, no has aprendido que hay cosas que no podéis decir los hombres...". Eso sí, también ha dejado claro que "le tengo cariño y creo además que él si lo piensa bien se dará cuenta de que eso no se puede decir de ninguna manera".

Mercedes piensa que no es justo "utilizar esas palabras sobre todo siendo una persona pública", aunque está convencida de que "habrá mucha gente en la sociedad española que a lo mejor le ha parecido normal porque él o ella lo han hecho aunque creo que a ellas no", pero ha dejado claro que "a mí no me gustó y como tengo la suerte de tener un Instagram pues lo que hice fue decir en ese momento lo que salía de mi corazón".

Además, la periodista se ha sorprendido cuando le decíamos la justificación que ha tenido el presentador en redes: "¿explosivo? ¿por qué no es explosivo consigo mismo? no sé... también yo soy explosiva y a veces la cago" y ha recalcado: "Ante un tema tan serio que es un hijo y que tú has creado yo creo que no se puede decir de ninguna manera que es un hijo no deseado. Hay que pensar en el futuro de esa criatura, yo no quisiera estar en su piel".

La presentadora cree que Bertín es un buen padre pero eso no quita que sea un "manazas" y ha explicado que salió "en defensa de una mujer como hubiera saliendo en defensa de cualquier mujer en ese sentido ante unas declaraciones tan despectivas porque creo que no es correcto, sencillamente por eso".

Tan firme se muestra en su opinión que Mercedes nos ha desvelado que va a "dejar que Bertín reflexione y se dé cuenta de que así no se puede ir por la vida. Lo siento Bertín, ya lo hablaremos si nos vemos" y ha dejado claro que "yo estoy con ella, es que estoy con ella".

Por último, Mercedes ha restado importancia a la edad de Bertín y nos ha hablado también del apoyo que mostró a Ana Obregón tras tener a su nieta: "Eso me da igual, como si tiene 80. Eso me da igual porque estoy en contra de la limitación de los años, eso me da igual. Es como lo de Ana Obregón, que manía tuvieron con que si tenía esta edad o si tenía esta otra, esa criatura está concebida de la manera que sea pero con el máximo amor, entonces por eso la defendí tanto".