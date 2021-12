Mercedes Milá, entristecida por la muerte de Verónica Forqué

MADRID, 17 (CHANCE)

Mercedes Milá es de esos rostros conocidos que siempre nos encanta ver en la pantalla y lo cierto es que tiene a sus espaldas una carrera profesional intachable con la que ha demostrado durante todos estos años de la pasta que está hecha... y lo único que tenemos claro es que Milá solo hay una.

En esta ocasión hemos hablado con la presentadora sobre el fallecimiento de Verónica Forqué y la importancia de la salud mental y lo cierto es que se ha mostrado muy triste por la noticia: "muy mal, muy triste y encima con impotencia porque hasta lo que he leído que he leído mucho me preocupa que dijera mucho tiempo que estaba mal, tanto tiempo y que incluso lo hubiera intentado y no lo haya conseguido. Me parece mentira que no haya podido ponerse en unas manos suficientemente buenas como para evitarlo. Lo siento con toda mi alma la verdad".

La periodista, qué ya hizo público que vivió unos meses muy malos en los que no estaba al cien por cien, ha asegurado que la salud mental hay que cuidarla: "es una enfermedad que sube y baja. Entonces te crees que estas perfectamente y luego vuelve aparecer, pero ahora estoy muy bien, por suerte".

Además, Mercedes le ha mandado un mensaje de ánimo a su amiga y compañera Ana Rosa Quintana: "cualquier mensaje para Ana Rosa por mi parte es bienvenido, le deseo lo mejor del mundo, todo lo máximo, sé que además es buena paciente por lo que seguro va a tener suerte, le va a ir bien pero en esos momentos, toda la suerte es poca así que con todo el amor del mundo para Ana, aquí queda mi mensaje".