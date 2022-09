Mercedes Milá, sobre su hermano Lorenzo: "No entiendo por qué no tiene un espacio"

MADRID, 10 (CHANCE)

Mercedes Milá presentó este viernes su nuevo programa "Mila y Levi" en el Festval de Vitoria y pudimos hablar con ella sobre todos los temas de actualidad que hay servidos en la palestra mediática. Además, la presentadora nos aseguraba cómo ha sido entrevistar a su actor favorito, con el que por fin ha compartido espacio en su programa.

Hemos preguntado a la periodista si cree que Miguel Bosé puede estar afectado por la delicada situación en la que se encuentra su ex, Nacho Palau y ha sido de lo más sincera: "Miguel debe estar muy tocado, por supuesto. No sé si lo ha dicho porque no lo he visto pero imagino que por sus hijos, por él mismo, son momentos muy duros". Eso sí, Mercedes no ha hablado con el cantante sobre ello: "no sé nada más de lo que sabéis los demás. Con miguel no he estado al habla, ni si quiera sé que ha vendido su casa en Madrid, me lo acaba de decir un compañero".

Con el que sí que ha hablado es con Nacho Palau, sobre todo después de hacer público que padece un cáncer de pulmón: "y de nacho tengo comunicación a través de Cristian porque me responde a los mensajes que yo le mando, sea por Instagram o un WhatsApp. Estoy bastante al día y me da una pena horrorosa. Tanto fumar, al final tienes cáncer de pulmón, por supuesto".

Hablamos con Mercedes sobre la Reina Isabel II de Inglaterra como una gran reina y mujer que vivió la historia en primera fila: "¿por qué no? la verdad es que no lo sé. Es cierto que setenta y un años de reinado, incluyendo una Guerra Mundial, con bombardeos cuando era niña en Londres, más todos los compromisos que ha ido adquiriendo a lo largo de los años, le da un patrimonio emocional enorme".

A la periodista le gustaría que la Reina Letizia sea igual de valorada en el futuro: "yo creo que la Reina Letizia, o Letizia, porque para mí es una compañera, lo está haciendo muy bien y, por lo tanto, está sembrando muchas cosas que recogerá en el futuro, seguro". Además, ha aprovechado nuestras cámaras para dedicarle un mensaje para su próximo cumpleaños: "Letizia, Leti, muchísimas felicidades. Felicidades además, con sentimiento y con deseo de que aguantes, porque realmente pienso '¿aguantará esta criatura?' y sí, aguantas. Muchas felicidades".

Mercedes asegura que se encuentra mucho más recuperada de su accidente: "Pues mira, teniendo cuidado con el hombro pero que la gente tiende a darme golpes en el hombro como para ser cariñosos y veo las estrellas. Pero estoy bien, haciendo recuperación, tengo que estar bien, no me queda otra". La periodista se alegra de haber superado el gran bache después del accidente y desvela cómo fueron sus primeros días tras el mismo: "estoy muy bien. He pasado un verano muy raro porque no he podido hacer nada, por eso es un verano raro. Estoy de buen humor. Cuando lo has pasado mal y estás bien, estar de buen humor es un regalo de la vida. Asumir, aceptar que has tenido un accidente y te retiras del camino un tiempo. No puedes ir en bici, no puedes conducir, no puedes hacer prácticamente nada. Tienes que pedir ayuda para vestirte, a todo. Al principio me tenían que duchar, ahora ya no, por suerte, gracias al fisio, estoy haciendo una vida bastante normal aunque tengo que tener cuidado porque por estar bien, tiendo a hacer cosas que no debería".

La presentadora agradece a su sobrino Bruno, al que hemos podido ver por redes sociales durante este tiempo, que le haya echado una mano los últimos meses: "Todo el verano ayudándome, Bruno, todo el verano. Nunca se lo agradeceré bastante porque yo iba a estar sola en mi casa, iban a venir amigos, sobrinos, pero alguien fijo, para hacer todas esas cosas que te he dicho, no tenía. Ahí ha estado, como un campeón".

También le hemos preguntado por su hermano Lorenzo y asegura que se encuentra muy bien, pero espera que pronto tenga un espacio en televisión, ya que se lo merece y es una de las personas más válidas que conoce: "está muy bien. Lo vi en el mes de agosto que estuvo unos días allí conmigo y sus hijos. Está muy bien. Desaprovechado, yo creo que está desaprovechado. Lorenzo vale muchísimo y no entiendo por qué no tiene la opción de tener un espacio para dirigirse a la gente, explicar cosas a la gente de la manera que él sabe explicar, que es como un flautista, que se lleva a la gente detrás".