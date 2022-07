Mercedes Milá tiene por fin un encuentro con William Levy

MADRID, 17 (CHANCE)

Mercedes Milá ha sido uno de los rostros de televisión que más crítica ha sido con el concurso de Kiko Matamoros. La presentadora se despachaba a gusto contra el colaborador por redes sociales y no obtenía respuesta por parte de él, ya que cuando reapareció en 'Sábado Deluxe' no quiso entrar en una guerra mediática contra la periodista.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Mercedes, tras haber tenido un encuentro con William Levy, a quien ha podido besar aunque no ha quedado satisfecha y nos confesaba que: "me he besado en los labios pero no como yo quiero, eh".

La periodista atendía a varias admiradoras del actor, incluida una mujer que ha viajado desde Barcelona para no perderse el encuentro y protagonizaban un momento histórico. Varias de ellas le piden que mande saludos para sus redes sociales y le agradecen haber hecho el encuentro con el actor.

Poder conocerle y hablar con él ha sido una experiencia que esperaba con ganas e ilusión por la gran admiración que siente por él como actor y como persona: "no, no es que tuviera espinita, espinita no es. Es ilusión, yo tenía ilusión. Ese actor me parece extraordinario y, como ser humano, muchísimo más extraordinario". De su encuentro, lo que más valora es haber conseguido que se relajase, a través de un masaje que ella misma le ha dado: "el gran triunfo como periodista es que se haya relajado. Cuando le he hecho el masaje".

Ya se siente en paz con Susana Griso, quien pudo comer con el actor y no dudó en publicarlo en redes para hacérselo saber: "porque tú sabes, Susanita, que yo te quiero pero no te quería tener aquí. Tú ya has tenido a este en una comida entera, o sea que tienes más que de sobra". Mercedes nos desvela que pensó en invitarla al encuentro, pero finalmente decidió no hacerlo: "lo leo todo y a Susana, si te refieres a ella, a Susana Griso le iba a decir que viniera pero al final pues no. Solo para mí".

Contundente, asegura que no rectificaría ninguna palabra de sus declaraciones hacia Kiko Matamoros ya que está conforme con cada una de las palabras que le dedicó: "todo, palabra por palabra". Al enterarse de que el colaborador de televisión ha respondido a sus declaraciones, responde tajante: "me la sopla".