Merche habla de cómo fue su relación sentimental con Álex Casademunt

MADRID, 3 (CHANCE)

Merche, amiga y expareja de Álex Casademunt, ha entrado en directo en 'Sálvame Diario' a lágrima viva para hablar de la trágica muerte del cantante y lo cierto es que el silencio se ha hecho en el plató de televisión: "Perdonarme, pero... es muy fuerte era muy joven y tenía muchas ganas de vivir, a mí me solía mandar muchos vídeos cantando con su guitarra, el piano, la batería. Me he emocionado ahora escuchándolo tan bonito y ver a su familia, qué duro, lo siento con todo mi alma".

En cuanto a lo feliz que era con su hija, Merche ha explicado que era su principal preocupación en la vida: "Imagínate, por Dios, qué barbaridad, lo feliz que estaban... me mandaba muchas fotos con ella, disfrutaba mucho cada vez que estaba con ella".

La cantante ha recordado la relación sentimental que tuvo con él y lo cierto es que fue algo especial, ya que después de zanjar su amor, siguieron teniendo relación: "Hace muchos años, éramos unos niños, ya habrán pasado 14 años, era muy cariñoso, una persona alegre, con mucha luz, esas personas que cuando se van las echas mucho en falta. Era un torbellino de alegría y de ganas de vivir, miraba con unos ojos muy bonitos, los ojos más bonitos del mundo".

Sobre cómo se ha enterado la cantante de la triste noticia, asegura que ha sido esta mañana cuando la han llamado para decírselo: "Yo me he enterado esta mañana, cuando me desperté. Cuando ya la niña estaba desayunando, quité el modo avión y me empezaron a llegar los mensajes... Por poco se me para el corazón, no me lo podría creer. Pude hablar con su madre y con su hermano, estaban... imaginaros. Es algo que parece imposible, que alguien con tantas ganas de vivir y tan joven... la vida a veces es muy frágil y con estas cosas ponemos los pies en el suelo".

El recuerdo que le inunda la mente a Merche es que Álex era pura alegría, ganas de vivir y por eso, su muerte es un hecho terrible que ha roto los corazones de todos aquellos que le adoraban: "Mucha alegría, mucha risa, éramos muy jóvenes, estábamos los dos cumpliendo un sueño... empezábamos a cantar en aquella época, era todo alegría, risas y todos los recuerdos que tengo con él son bonitos".