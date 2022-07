Merchi, madre de Anabel Pantoja, le dedica unas emotivas palabras en su cumpleaños

MADRID, 15 (CHANCE)

Anabel Pantoja cumple hoy 36 años, siendo uno de sus cumpleaños más extraños por estar alejada de toda la gente que la quiere. Su participación en 'Supervivientes 2022' está dando mucho de qué hablar y puede que sea ella quien consiga llevarse el maletín, pero de momento, ella ya ha ganado mucho más que eso... ha conseguido enamorarse de nuevo después de su fatídica relación con Omar Sánchez.

Como no podía ser de otra manera, su madre ha compartido con todos sus seguidores una emotiva felicitación por redes sociales para pregonar a los cuatro vientos todo el cariño y el orgullo que siente hacia su hija:

"Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mí, a día de hoy, ya eres mi campeona. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas, así que sigue esforzándote mi guerrera. Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores, pero me gustaría que tú fueras mi ganadora. Tu madre, la que más y mejor te quiere".

Unas tiernas palabras con las que Mercedes ha dejado claro su apoyo incondicional a su hija. Y es que la madre de Anabel siempre ha estado al lado de ella en todos los momentos claves de su vida, su principal apoyo y la persona que es capaz de hacerla entrar en razón hasta cuando más cabezona se muestra. No cabe duda de que Merchi tiene muchas ganas de ver a su hija, pero por el momento, tiene que terminar su concurso -quede en la posición que quede- para que regrese a España.