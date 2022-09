Merchi, madre de Anabel Pantoja, guarda silencio sobre la exclusiva de su hija

MADRID, 24 (CHANCE)

El pasado miércoles veíamos la tan esperada exclusiva de Anabel Pantoja en la revista Lecturas. La joven se desahogaba con la publicación y aseguraba que se sentía muy decepcionada con todos sus compañeros de programa por cómo habían tratado el tema de la enfermedad de su padre y su ingreso hospitalario. Además, la influencer ha desvelado cómo se encuentra en este momento de su vida con Yulen Pereira, después de que nadie confiase en que esa relación se consolidase.

Europa Press ha tenido oportunidad de preguntar a Merchi, madre de Anabel, qué le ha parecido la última entrevista que ha dado su hija y lo cierto es que no ha querido pronunciarse ante la decepción de su hija con el programa en el que trabaja. De esta manera, la excuñada de Isabel Pantoja no ha aclarado si ha hablado con la influencer sobre su enfado con los colaboradores de 'Sálvame'.

Merchi siempre ha salido en defensa de su hija en los programas de televisión: lo mismo entraba en 'Sálvame' como en 'Supervivientes'. Una madre que ha defendido por encima de todo a Anabel, pero que también ha sido sincera y ha reconocido públicamente cuando ha cometido errores.

Parece que ahora, Merchi no quiere saber nada sobre las declaraciones que ha hecho su hija respecto a s u situación personal y mucho menos, sobre la decepción que ha sentido por parte de todos sus compañeros, que no han tenido reparo en hablar del ingreso hospitalario de Bernardo Pantoja y tampoco de si Anabel estaba o no a la altura como hija.