Merchi, la madre de Anabel Pantoja, indiferente a los mensajes de Yulen Pereira

MADRID, 4 (CHANCE)

Hace un mes que emprendieron caminos separados, pero la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira sigue dando mucho que hablar. Y es que en los últimos días tanto 'Fiesta' como 'Sálvame' han revelado los demoledores mensajes sobre la influencer que el esgrimista habría enviado a un chat de amigos cuando todavía eran novios.

Además de referirse a ella con términos peyorativos relacionados con su físico, el deportista se quejaría de que la sevillana le 'obligaba' a saltarse la dieta -lo que provocó discusiones entre ellos- y querría controlarlo todo, incluida su manera de vestir o los lugares a los que iba.

Por otro lado, Yulen habría confesado a sus amigos que Anabel es una caprichosa y en alguna ocasión le habría dado vergüenza ajena por su actitud y sus looks al ir a restaurantes con estrellas Michelin o a hoteles de cinco estrellas.

Unos mensajes a los que la sobrina de Isabel Pantoja parece no dar ninguna credibilidad: "No me preguntéis cosas absurdas. Yulen es un ser estupendo" aseguraba este lunes durante un paseo por Sevilla para disfrutar de las procesiones de Semana Santa.

Una actitud que comparte con su madre, Merchi Bernal, que lejos de sus últimos estallidos ante las cámaras -'rogando' no ser grabada y dejando claro que ella no es personaje porque no ha ido a ningún plató cobrando- se ha mostrado completamente impasible e indiferente a los mensajes que Yulen habría mandado a sus amigos criticando a Anabel.