Merchi, madre de Anabel Pantoja, rompe el silencio y se pronuncia sobre la ruptura de su hija con Yulen Pereira

MADRID, 6 (CHANCE)

Tiempos complicados para Anabel Pantoja. Cuando parecía que su vida había conseguido estabilizarse después de una mala racha, parece que todo vuelve a ponerse patas arriba. Tras diez meses de relación con Yulen Pereira, la historia de amor que comenzó en Honduras ha llegado a su fin.

Por lo que parece, habría sido el esgrimista quien habría decidido terminar con la relación poco después de que Anabel aterrizara en Madrid tras casi un mes de gira por Norteamérica con su tía, Isabel Pantoja. Todos los rumores apuntan a que Yulen habría sido infiel a la influencer, algo que él mismo se ha encargado de desmentir.

Por su parte, Anabel ha preferido romper su silencio en redes sociales con una publicación de su reciente viaje a Puerto Rico, donde ha escrito: "Teniendo salud, trabajo y gente que me quiere... no se necesita más". Parece que, de momento, Anabel se estaría refugiando en su Sevilla natal con su madre y sus amigos más cercanos

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Merchi, quien no ha querido confirmar ni desmentir la ruptura de su hija con Yulen: "Yo no voy a hablar del tema. No sé, no sé nada". Además, la madre de Anabel ha dejado claro que no entiende la preocupación de la gente por cómo se encuentra su hija: "¿Por qué te tienes que preocupar?".

Eso sí, Merchi no ha podido evitar asentir con la cabeza ante el comentario de que parece que todo el mundo se aprovecha de Anabel y asegura que todavía no se ha reencontrado con ella: "No la he visto". Tampoco ha querido pronunciarse sobre si la ruptura se puede deber a una posible infidelidad por parte de Yulen.

De momento no sabemos los motivos de la ruptura, aunque fuentes cercanas a la expareja confirman que la decisión del esgrimista ha sido premeditada, ya que sus sentimientos hacía Anabel no son los mismos desde hace tiempo y se ha dado cuenta de que ambos llevan vidas muy diferentes.