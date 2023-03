Merchi, madre de Anabel Pantoja, tajante tras las nuevas informaciones sobre su ruptura con Yulen Pereira

MADRID, 8 (CHANCE)

Anabel Pantoja se ha convertido, tras su ruptura con Yulen Pereira, en una de las protagonistas de la actualidad rosa. Tres días después de salir a la luz que el esgrimista había dejado a la influencer nada más aterrizar de Puerto Rico tras acompañar a Isabel Pantoja durante su gira por Norteamérica, las especulaciones no dejan de sucederse.

Por un lado, la revista Lecturas asegura que el hispano-cubano habría tomado la decisión de dejar a la sevillana porque no aguantaba más la convivencia hace dos meses, pero espero hasta ahora porque así se lo pidió su madre Arelys Ramos para que no se cayese su participación en 'Supervivientes'. Además, y a pesar de que su entorno niega la deslealtad, la publicación sostiene que Yulen ha sido infiel a Anabel con la modelo Melania Puntas.

Y mientras algunos afirman que la influencer está destrozada porque no se esperaba que su novio fuese a dejarla así, otros especulan con que tampoco habría perdido el tiempo. Y es que según han desvelado en 'Sálvame', habría tonteado con el fisioterapeuta de su tía -un atractivo cordobés de 25 años llamado David Rodríguez- durante la gira de Isabel Pantoja y éste podría convertirse en los próximos tiempos en su nueva ilusión.

Informaciones sobre las que Merchi Bernal, madre de Anabel y uno de sus grandes apoyos en estos delicados momentos, prefiere no pronunciarse. "No voy a hablar de absolutamente nada, de verdad. Sabéis mi línea cual es y no voy a hablar" ha repetido en varias ocasiones, dejando claro que aunque su hija cuenta con ella incondicionalmente, no va a entrar en confirmaciones ni desmentidos ni sobre su ruptura con Yulen ni sobre su presunto tonteo con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja.