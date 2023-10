Meri Lozano nos confiesa cómo está viviendo el embarazo de su hermana Marta

MADRID, 7 (CHANCE)

Esta semana, Lorenzo Remohi y Marta Lozano informaban a través de sus perfiles de redes sociales con un emotivo vídeo que estaban esperando su primer hijo en común. En las imágenes podíamos ver a la influencer durante una de sus ecografías y expresando las sensaciones que tiene ante su primera maternidad... todo un regalo a sus seguidores que no dudaban en comentar la publicación.

El matrimonio reaparecía ante las cámaras el pasado jueves en el evento de su propia firma de cosmética, Glowfilter, para celebrar su fiesta anual con amigos en una carrera de caballos celebrada en el Hipódromo de Madrid y allí nos desvelaban que los primeros meses estaban siendo complicados porque había tenido vómitos, náuseas y demás... pero se mostraban de lo más felices ante la noticia.

Ahora, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Meri Lozano en la pasarela 'Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida' y nos contado, por primera vez, cómo se siente tras saber que su hermana está embaraza: "Muchísima ilusión, bien, tenemos ya una sobrina, ahora le toca a ella, yo encantada de tener todos los sobrinos que hagan falta, yo, feliz".

Además, la influencer nos dejaba claro que "me da igual" el sexo del bebé, aunque "mis primos, que son como mis hermanos, tienen todos niños y solo tenemos una nena en casa, así que nos apetece tener otra, así que por mí, niña, pero si es niño le querremos igual".

Meri nos desvelaba que los futuros papás ya tienen pensado el nombre del bebé, pero aclara que "tienen a algún nombre pero no me quiero mojar por si quieren que sea sorpresa pero sí lo tienen pensado" y añadía que "los nombre no ha habido problemas, lo tenían claro desde el principio, desde antes de quedarse embarazados, así que si, muy bien, o sea han llegado a un acuerdo".

Por último, cuando le preguntábamos si ella ha sufrido algún tipo de acoso en el trabajo -después de todas las noticias que han salido en los últimos meses sobre este desagradable tema- nos aseguraba que "he tenido buenas experiencias, no te voy a engañar y en general no he tenido problemas, pero entiendo que depende de donde vayan pues te encuentres con situaciones incómodas o desagradables, pero no te puedo decir más, ya te digo he tenido buenas experiencias".