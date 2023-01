Meritxell Batet dice que "Cataluña no puede perder más el tiempo" y debe aprobar los Presupuestos

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha aseverado este domingo que Cataluña "no puede perder más el tiempo" y debe aprobar los Presupuestos, y ha recalcado que son demasiados los trenes que ha perdido en materia presupuestaria.

Lo ha dicho este domingo en un acto en Montmeló (Barcelona), y ha instado al Govern a buscar alternativas de apoyo para aprobar las cuentas "si no está de acuerdo con la propuesta de prosperidad del PSC".

Batet ha recalcado que la ciudadanía de Cataluña necesita tener unos presupuestos aprobados, y ha señalado que esta responsabilidad es del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "El presidente de la Generalitat no está para dar lecciones o hacer amenazas, está para asumir responsabilidades, compromisos y riesgos".

Ante esto, ha recriminado a los miembros del Govern que no tengan claro "que el poder implica responsabilidades".

Ha destacado que desde el PSOE y el PSC dialogan, negocian y pactan, y ha planteado: "¿Cómo puede ser que esto sea criticado?¿Es mejor no negociar y no llegar a acuerdos? Yo no lo creo".