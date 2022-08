Mery Perelló, ingresada en un hospital de Palma de Mallorca

MADRID, 24 (CHANCE)

La noticia del embarazo se hizo esperar, pero lo que nadie se imaginaba es que en la recta final Mery Perelló tendría que operar en una hospital privado de Palma de Mallorca desatando todas las alarmas. Ha sido el 'Diario de Mallorca' el que ha publicado la información y en pocos minutos se han ido haciendo eco diferentes medios de comunicación por la preocupación que existe por el estado de salud de la mujer del tenista.

Al parecer, Mery está pendiente de que los médicos de dicho hospital decidan someterla o no a una operación en las próximas horas. A pocas semanas de que la joven vea la cara de su primer hijo con el tenista está viviendo un contratiempo que ha movilizado a todo su círculo más cercano.

Tras haber participado en el Masters de Cincinnati, Rafa Nadal se encuentra en Estados Unidos, donde se prepara para su próximo torneo, el 'US Open'. A pesar de que el tenista no puede estar en estos momentos al lado de su esposa, los padres de esta y Maribel Nadal (hermana del deportista) no se han separado ni un solo momento de su lado en este contratiempo.

Cabe destacar que ninguno de ellos ha utilizado las redes sociales para explicar qué es lo que está sucediendo y han preferido guardar silencio. Y es que recordemos que la pareja siempre se ha guiado por la discreción y así seguirá siendo.