MÉS no aclara si votará a favor de Salas para dirigir IB3 y el PSIB adelanta que no apoyará su nombramiento

PALMA, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, no ha aclarado si grupo votará a favor de Albert Salas para dirigir IB3 mientras no tengan las garantías de que el PP no presionará para que no mantenga su modelo respecto a presencia del catalán.

En la rueda de prensa previa al pleno de la Cámara autonómica, que este martes votará por segunda vez la propuesta de nombramiento de Salas y que saldrá previsiblemente adelante con los votos de PP y Vox ya que se necesita mayoría absoluta en esta segunda votación, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ya ha adelantado que su grupo no prestará su voto favorable.

Apesteguia ha apuntado que el proyecto de Salas es claro en cuanto al modelo lingüístico del ente comprometido con el catalán, pero que no ha habido "respuestas claras" por parte del PP.

Negueruela, por su parte, ha adelantado que su grupo se mantendrá en la oposición al nombramiento.

Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha adelantado, de nuevo, el apoyo a Salas, mientras que el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha expresado su deseo de que el nombramiento saliera por unanimidad ya que Salas "aglutina consenso".

PROYECTO DE LEY DE FISCALIDAD

El pleno de este martes, por otra parte, aprobará, previsiblemente, rebajas fiscales adicionales a las que ya ha anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, incluidas ya en el proyecto de Presupuestos autonómicos, que se han incorporado en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de fiscalidad.

El orden del día de la sesión plenaria incluye el debate y previsible aprobación del proyecto de ley de fiscalidad que incluye medidas ya en vigor como las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el de Transmisiones Patrimoniales. Cabe recordar que el decreto ley ya fue validado en julio pero se acordó igualmente tramitarlo como proyecto de ley.

De este modo, a lo largo de la tramitación se han incluido rebajas en el IRPF como un incremento del 10% del mínimo personal y familiar para mayores de 65 y mayores de 75 años; un incremento del mínimo por descendientes a partir del segundo y un incremento del mínimo por ascendientes.

Se introducen otras mejoras como deducciones en la compra de libros de texto y otras desgravaciones enfocadas a menores de 30 años, familias numerosas y monoparentales, personas que tengan personas con discapacidad a cargo o personas jubiladas, por ejemplo, en arrendamientos. También hay mejoras dirigidas a los arrendatarios.

Sobre el pleno de este martes, Negueruela ha expresado su deseo de que después de dos semanas ausente, con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, "se pueda hablar de los problemas reales de los ciudadanos".

"A ver cuántas veces hablamos de Baleares y cuántas veces de amnistía y de otras comunidades autónomas. Estaría bien tener mañana un medidor para esto", ha apuntado.