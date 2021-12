MÉS per Mallorca critica que la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria "incumple" el derecho europeo

El diputado Joan Mas 'Collet' asegura que "se mantiene la inseguridad jurídica en los precios de los contratos agroalimentarios"

PALMA, 4 (EUROPA PRESS)

MÉS per Mallorca ha criticado que la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria "incumple" el derecho europeo, asegurando que "se mantiene la inseguridad jurídica en los precios de los contratos agroalimentarios"

Según ha criticado el diputado de MÉS Joan Mas 'Collet' en una nota de prensa, la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada esta semana de manera definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados "deja el sector en clara situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad".

Para 'Collet', la reforma de la ley "no resuelve los principalesproblemas que afectan a la cadena alimentaria" y además "traspone de forma contraria a derecho la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas a la cadena de suministro agrario y alimentario". En concreto, según el diputado ecosobiranista, "deja fuera de su ámbito de aplicación, segmentos del cooperativismo y otras entidades asociativas agrarias".

El diputado de MÉS per Mallorca también ha lamentado que el gobierno de coalición no regule la reventa a pérdidas en la cadena alimentaria, "la cual no se tiene que confundir con la venta a pérdidas ante los consumidores regulada desde el año 1996". Del mismo modo, Mas ha criticado que el texto legislativo no incluya tampoco la cuota específica de posición de dominio en la cadena alimentaria parapoder sancionar los abusos de las grandes empresas de la distribución comercial y de la agroindustria.

Según el diputado de MÉS, el gobierno español, de la mano del PP han aprobado una ley "sin escuchar a la payesía y sin tener en cuenta sus reivindicaciones". "Han perdido una oportunidad histórica para defender a los productores", ha dicho.

Así, Mas ha alertado de que las organizaciones agrarias podrían denunciar al Gobierno "por incumplir la normativa europea". De momento, pero, MÉS per Mallorca presentará una propuesta al Parlament para instar al Estado a modificar una ley que contó con el voto en contra del senador de la formación Vicenç Vidal.