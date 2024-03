Metsola considera que "el mayor desafío" es evitar que los jóvenes "vuelvan a los extremos populistas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha defendido este viernes que el "mayor desafío" al que se enfrenta actualmente la UE es hacer ver a los jóvenes que la democracia y las libertades de las que gozan no están garantizadas y evitar que esta generación "vuelva a los extremos populistas".

"No podemos dar la democracia por sentado ni las libertades que hemos conseguido en Europa", ha defendido en un acto organizado por el diario 'El Mundo', incidiendo en que si algo ha hecho la guerra en Ucrania ha sido es que las libertades y los valores de los que gozan los europeos no son "una cuestión de azar" y que hay que protegerlos.

La 'popular' maltesa ha reconocido que le preocupa el desinterés que parecen mostrar los jóvenes. "A pesar de toda la información que tienen al alcance de la mano, son más escépticos que nunca, se sienten más solos, sienten esa tentación de una narrativa en blanco o negro" cuando la realidad está compuesta por multitud de grises, ha subrayado.

En su opinión, "hay veces en que dan por sentadas las oportunidades porque hemos luchado por estas oportunidades para ellos, pero ellos no recuerdan esa lucha". "Para ellos ha sido cómodo, ha sido fácil, y no podemos permitir que esa generación vuelva a los extremos populistas", ha sostenido.

Para Metsola, esto es "el mayor desafío al que nos enfrentamos" y al que habrá que hacer frente de cara a las elecciones europeas del 6 al 9 de junio. La misión debe ser llegar a los ciudadanos, "hablar con los jóvenes para que no den la democracia por sentada" y "animarles a votar porque sino otra persona votará por ellos".

Votar en las europeas, ha defendido, significa "paz, libertad y esperanza", al tiempo que ha advertido que "hay movimientos que buscan destruir más que construir".

En su opinión, "el error que hemos cometido en el pasado es no escuchar y no hablar con nuestros votantes lo suficiente" además de "culpar a los votantes por marcharse a otro sitio". "No hemos afrontado desafíos vitales en nuestra sociedad, y eso es lo que ha llevado a esa eurofobia que oímos a veces".

A falta de tres meses para las elecciones, lo que hay que hacer es "afrontar esa narrativa populista" para que en la Eurocámara se mantengan la mayoría de centro que hay en la actualidad y que conforman populares, socialdemócratas y liberales, frente a la extrema derecha y la extrema izquierda.

ENCUENTROS CON SÁNCHEZ Y FEIJÓO

La presidenta de la Eurocámara se ha reunido a primera hora de la mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. "Hemos coincidido en la importancia de la participación en las elecciones europeas de junio", ha escrito Sánchez en su cuenta en X, antiguo Twitter.

"Debemos asegurarnos de que los logros de la UE lleguen a los ciudadanos de todas las ciudades, pueblos e islas", ha defendido por su parte en esta misma red social la política maltesa.

Metsola también ha tenido ocasión de reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Libertad, la igualdad y el Estado de derecho son valores que compartimos como demócratas, defensores de una sociedad justa y comprometida con la ley", ha señalado por su parte Feijóo en X tras el encuentro.