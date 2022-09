Michelle Calvó y Carlo Costanzia, juntos contra la tauromaquia

MADRID, 25 (CHANCE)

Este sábado se llevaba a cabo una manifestación para abolir los festejos taurinos. A la cabeza veíamos a Jorge Javier Vázquez, que lucha desde hace años en contra de la tauromaquia, pero lo cierto es que ha habido más rostros conocidos que nos han llamado especialmente la atención.

Entre ellos hemos podido ver a Michelle Calvó y Carlo Costanzia. Juntos por una causa común: la abolición de la tauromaquia, la pareja de actores acudía a la concentración organizada por la asociación PACMA, que tenía lugar en las inmediaciones de la plaza de toros de las ventas de Madrid. Juntos, pero no revueltos, ambos han compartido una tarde de reivindicaciones en la que han dejado claro que entre ellos hay una amistad especial.

Europa Press hablaba con la actriz, pero lo cierto es que no ha querido pronunciarse sobre su relación con el hijo de mar flores: "no voy a hablar de nada más que no sea PACMA". Muy entregada a la manifestación, Michelle daba visibilidad a la lucha contra tauromaquia y dejaba a un lado su relación sentimental con el modelo.

"Hay que estar aquí donde hay seres que no tienen voz y hay que protegerles" añadía Michelle y además, desviaba el tema de conversación asegurando que "Hoy vengo con todos los compañeros de PACMA, muchísimos activistas y la verdad es que estoy muy bien rodeada. También viene luego Jorge Javier Vázquez. Somos un montón".