Michelle Obama confiesa que sufre una depresión

MADRID, 7 (CHANCE)

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, acaba de confesar que está atravesando por un momento difícil. Y es que la mujer de Barack Obama ha revelado en su podcast personal que padece una "depresión leve" motivada por diferentes motivos.

La "cuarentena" motivada por la pandemia del coronavirus y los problemas que azotan a su país, "por el conflicto racial, y por ver el Gobierno de Donald Trump, con su hipocresía, día tras día" son los motivos por los que Michelle está deprimida, según ella misma ha revelado, ya que el panorama es "desalentador".

La mujer de Barack Obama ha aludido a las noticias sobre "homicidios, arrestos y deshumanización de los afroamericanos" en Estados Unidos en los últimos meses, como motivos principales de su "leve depresión".

Más sincera que nunca, Michelle se ha abierto en canal en su podcast confesando que "he tenido altibajos emocionales en los últimos cinco meses. Esos momentos en que no te sientes como tú misma".

La mujer de Barack Obama, afectada, ha revelado que siente "una pesadez que no he sentido por mucho tiempo en mi vida. Me despierto en medio de la noche preocupada". En ocasiones, la depresión ha podido con la americana y confiesa que "trato de asegurarme de que hago mis ejercicios, aunque ha habido períodos en esta cuarentena en los que me he sentido aplastada. Ha habido casos en que durante una semana que he tenido que rendirme, y no ser tan severa conmigo misma".

Esperamos que Michelle Obama supere pronto este pequeño bache en su salud, con cuya confesión a buen seguro ha ayudado a muchas personas que están sufriendo, al igual que la ex primera dama de Estados Unidos, una depresión.