Michu le envía una indirecta a Gloria Camila, ¿otra vez en guerra?

MADRID, 10 (CHANCE)

Ya sabemos que Michu es una persona que se mueve por impulsos y no sabemos qué habrá pasado ahora en la familia que ha vuelto a lanzar una indirecta a su cuñada, Gloria Camila, a través de sus stories en redes sociales. Parece que la pareja de José Fernando ha querido dejar claro en su Instagram que cuando habla lo hace porque también ha habido ocasiones en las que otros miembros de la familia han hablado 'mal de ella'.

En esta ocasión, Michu ha compartido un titular de un medio digital en el que aseguran que Gloria Camila hablaba hace años sobre la imcompatibilidad de la novia de su hermano para quedarse embarazada. La pareja de José Fernando ha tirado de hemeroteca para defenderse y dejar claro que no es la única que habla a la prensa.

No solamente ha compartido esta captura de pantalla sino que ha escrito un mensaje en la imagen: "No sé si esto sale de la prensa o qué, pero yo también soy persona y si me pellizcan, duele". Con estas palabras deja claro que no solamente ella ha hablado a los medios de comunicación sobre la familia de Ortega Cano, sino que su cuñada también lo hizo en el pasado...

Ahora, queda esperar a ver la reacción de Gloria Camila a estas imágenes que ha compartido Michu en sus redes sociales con las que parece que ha vuelto a desatar la guerra con su cuñada. ¿Llegará esto a buen puerto?