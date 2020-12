Michu responde enfadada por redes sociales a Gloria Camila pero, arrepentida, lo borra poco después

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La exclusiva de Michu en la revista "Diez minutos" acusando a Gloria Camila de no preocuparse por su sobrina Rocío y de negarle ayuda para comer, y asegurando que Ortega Cano le dio dinero a escondidas de su hija y de su mujer, Ana María Aldón, ha desatado una guerra entre la ahora actriz y la novia - ¿o exnovia? - de José Fernando.

Gloria Camila, que se enteraba por la prensa de las declaraciones bomba de Michu, desmentía las palabras de la gaditana y la acusaba de ser ella la que se hacía cargo de la niña los fines de semana que la novia de su hermano venía a Madrid para salir de fiesta, además se asegurar que la pequeña venía sin ropa y han sido ellos quienes se la han comprado. Indignada, y afirmando que "por dinero baila el perro", la hija de Ortega Cano estallaba llamando a su cuñada "sinvergüenza" y "mala persona".

Poco después era Ortega Cano el que salía en defensa de su hija asegurando que Gloria siempre estaba pendiente de su sobrina Rocío. El último miembro de la familia en cerrar filas en torno a la colombiana ha sido su hermano, José Fernando, que habría roto con Michu tras sus declaraciones.

Ahora, una dolida Michu ha vuelto a la carga colgando unos stories en Instagram desmintiendo las palabras de la que fue su cuñada: "El finde que se refiere fue en 2019 justo después de operarme del corazón, mi idea era despejarme y tomar algo con una prima pero por el cambio de su horario laboral, lamentablemente me tuve que quedar en su casa. O sea que para un día que tenía para salir sin responsabilidad ni pude". "Respecto a la ropa de mi hija jajaja me río. No podía coger peso porque estaba recién operada y para no llevar la maleta (ya que solo se quedaba un día del finde) se llevó la muda en una taleguita. Listo", publicaba la gaditana en sus redes sociales.

Intentando zanjar la polémica, Michu continuaba señalando que "La moto se la regaló el padre de la niña. Las medallas a quien corresponda. Y espero que todo esto pase porque gracias a Dios trabajo y estudio". "No he concertado ninguna entrevista y tampoco voy a explicar aquí como ha sucedido porque primero lo tengo que asimilar yo. Entiendo que Gloria esté dolida y me haya atacado así, pero bueno paz"

Unos stories que, arrepentida y quien sabe si tras recibir algún toque de atención por parte de la familia Ortega Cano, Michu ha eliminado, pero que demuestran que su guerra con Gloria Camila parece lejos de terminar por el momento.