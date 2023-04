Michu rompe su silencio y desvela porqué no ha acudido a la comunión de José María

MADRID, 29 (CHANCE)

Mientras la familia de José Ortega Cano y Ana María Aldón disfruta de la comunión de José María Cano Aldón, parece que Michu ha decidido romper su silencio a través de sus redes sociales y desvelar porqué no ha acudido a la celebración. Aunque su ausencia no ha pasado desapercibida, como había expresado en su perfil de Instagram que estaba indispuesta, todo parecía indicar que había preferido quedarse en casa... pero no.

La pareja de José Fernando -ahora ya expareja- ha comunicado a través de un storie que "mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar" porque "me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío JM". Con estas palabras, Michu ha asegurado que no ha sido invitada a la comunión del hijo del torero y culpa principalmente al que ha sido su novio hasta día de hoy.

Segundos más tarde, Michu confirmaba que se ha enterado por los medios de comunicación de la comunión del hermano de José Fernando. Un suceso que ha terminado con la ruptura sentimental con el padre de su hija, al que parece no perdonarle no haberle avisado que este fin de semana existía esta celebración y avisarla de que asistiría toda la familia.

La relación de Michu y José Fernando se ha caracterizado por idas y venidas, ya que el ingreso del hijo de Rocío Jurado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Ciempozuelos, Madrid, donde ha estado durante cinco años para recibir tratamiento y rehabilitación por sus adicciones, ha sido de lo más difícil de llevar para ambos.