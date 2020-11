Micky Molina celebra su cumpleaños en el mejor momento con su hija, Andrea Molina

MADRID, 27 (CHANCE)

Los cumpleaños siempre son motivo de celebración y más cuando se trata de un padre que tiene buena relación con sus hijos. Micky Molina ha tenido un periodo de tiempo en el que no ha tenido relación con su hija Andrea Molina y lo cierto es que durante este periodo ha estado de lo más desaparecido posible... pero hace meses, vimos el reencuentro entre padre e hija y lo cierto es que han sabido disipar todas sus diferencias.

Esta reconciliación llegaba en el mejor momento para Andrea porque era cuando más necesitaba el apoyo de su padre tras haber pasado por una ruptura amorosa... Tan bien estaban padre e hija que la joven subió a sus redes sociales un texto muy emotivo que le dedicaba a su padre:

"Hace bien poco mi papa, mientras nos tomábamos un café delante del mar, me miro a los ojos, me cogió de la mano y me dijo: 'No permitas que nadie ni nada te enturbie el corazón hija'. Le mire, empecé a notar como mis ojos poco a poco se inundaban de todo eso de lo que necesitaba desprenderme, y le dije: 'Gracias'. Porque a veces no hay mas que decir y solo toca escuchar y soltar. Porque a veces del que menos te esperas llega a ti esa palabra, frase justo en el momento indicado y es ahí cuando la magia sucede. Y tu simplemente tienes que dejar que el momento cale en ti. El resto viene solo... Esta frase ya es parte de mí".

De esta manera, Micky Molina cumple 57 años en el mejor año, cuando mejor está, más unido a su hija que nunca y siendo el principal apoyo para ella.