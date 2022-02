Miembro Gobierno Asturias afirma que la legislación española está pensada para que el asturiano sea lengua oficial

OVIEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El director general de Política Llingüística del Gobierno asturiano, Antón García, ha afirmado este jueves que la legislación estatal sobre las lenguas propias de cada comunidad autónoma está pensada para que el asturiano "sea lengua oficial".

Así lo ha afirmado en una conferencia en la Universidad de Oviedo sobre la lengua asturiana en el que también han participado el jurista y académico Nicolás Bartolomé Pérez; y la ex consejera de Cultura con Sergio Marqués, María Victoria Rodríguez Escudero.

García ha definido la situación actual de la lengua como el "momento en el que en la sociedad asturiana hay un debate más vivo que nunca sobre su futuro". Una lengua, ha recordado, con 1.000 años de historia y con una "suerte diversa".

Así, ha explicado que en la Edad Media este idioma era la lengua oficial del Reino o que en el siglo XIX la literatura asturiana "estaba a la altura del resto de literaturas peninsulares". "Me hace gracia que ahora, en este debate, digan que el gallego es una lengua, pero el asturiano no, cuando hace 150 años estábamos en el mismo sitio", ha dicho.

García ha afirmado que a lo largo del siglo XX, el resto de lenguas del Estado fueron "solucionando sus problemas y creando su sitio en el contexto español". En cambio, en el caso del asturiano, este idioma no se incorporó a ese proceso hasta los años setenta con el Surdimientu y Conceyu Bable, cuando nace la reivindicación lingüística moderna.

Con todo, situó el paso adelante para el asturiano con la aprobación del Estatuto y de su artículo cuatro, que reconoce por primera vez en un documento legislativo "la realidad lingüística de Asturias".

El director general ha indicado que en el ámbito político, fue en ese momento cuando el espectro conservador de Asturias "se retiró de la reivindicación y dejó en las manos de la izquierda el desarrollo político de la lengua". Con una excepción, ha recordado, la aprobación de la Ley de Uso, que se aprobó por unanimidad en la Junta General.

Una ley que según García ha servido como guía de las políticas lingüísticas de los Ejecutivos autonómicos "y que es la que guía los pasos que da de este gobierno, porque no se hace nada que no esté bajo el amparo de esta ley".

Con todo, ha recordado que este marco legal, y por lo tanto, la falta de oficialidad, sitúa a Asturias en un caso "singular" en el contexto español, porque la Constitución española y su desarrollo "está pensada para las comunidades con lengua oficial y llevamos cuarenta años abriéndonos paso a duras penas".

"Vamos montando en estos cuarenta años un proceso de escolarización, revisamos la toponimia, vamos haciendo muchas cosas, pero siempre tenemos que pelear contra la legislación básica que está pensada para que el asturiano sea lengua oficial", ha afirmado.

Así, ha recordado que la literatura en asturiano no puede optar a las subvenciones del Ministerio de Cultura o a los premios nacionales por no ser oficial o que los profesores de 'Llingua asturiana' son interinos al no haber especialidad docente, "porque la legislación establece que nada más hay especialidad docente para los idiomas oficiales".

"El Ministerio lo que dice es que tenemos que hacer oficial el asturiano", ha afirmado, para sentenciar que para pensar en el futuro del asturiano "esto pasa por subir un grado más el estatus de protección del asturiano, que es la reforma del Estatuto y la oficialidad". Una oficialidad que, ha dicho, va adaptarse a la realidad social de la comunidad autónoma y que estará "planteada a la carta de la sociedad asturiana sin imposiciones".