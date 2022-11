Miembros del Gobierno apuntan que la malversación actual es "injusta" porque pena igual si no hay lucro, como Griñán

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Varios ministros del Gobierno han apuntado este lunes que la actual regulación del delito de malversación "no es justa" porque pena igual en el caso que hay lucro personal como en el que no lo hay, como sería el caso del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán.

Así lo han sostenido distintos miembros del Ejecutivo de coalición después de la propuesta para la eliminación del delito de sedición del Código Penal y la reclamación de los partidos independentistas de que se reforme también el de malversación.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que ese debate corresponde al Congreso, donde tendría lugar mediante las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

En cualquier caso, ha sostenido que "todo el mundo" comparte que la actual regulación del delito de malversación es "muy desigual". "Evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo", ha reivindicado.

De hecho, ha asegurado que cuando ella estudiaba la malversación tenía una pena de hasta doce años de prisión y a lo largo de los últimos años "se ha ido bajando por lo desproporcionado del tema".

El mismo argumento ha compartido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha calificado de "obviedad" que "no es lo mismo" una situación en la que se produce enriquecimiento personal de aquella en la que no lo hay.

Sin embargo, ha insistido en que se trata de un planteamiento que aún no se conoce porque los grupos parlamentarios ni siquiera han presentado las enmiendas a la proposición de ley. "No es bueno hablar de cuestiones que son tan serias sin tener si quiera un documento que nos permita tener posición. Vamos a dejar que los grupos parlamentarios hagan sus propuestas y cuando llegue el momento sabrán la posición del Grupo Socialista", ha pedido.

De esta manera, ha asegurado que el Gobierno estudiará todas las enmiendas que se registren a la proposición de ley para derogar la sedición y ha afirmado que la voluntad del Gobierno está plasmada en el texto que han registrado los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.

EL PSOE ESTUDIARÁ LAS ENMIENDAS

También la ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que el Grupo Socialista estudiará las enmiendas que lleguen de otros grupos a la reforma de la sedición, que pueden incluir la reforma de la malversación, aunque no ha aclarado si su partido las apoyará.

"Entenderán que no me manifieste sobre declaraciones y propuestas que aún no hemos podido ni ver", ha argumentado la portavoz socialista reiterando que cada partido político tendrá que saber el objeto de esas enmiendas. En el caso del PSOE, ha señalado que presentaron la proposición de Ley "con el objetivo claro de reformar el delito de sedición".

Lo que sí ha querido dejar claro es que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no se ha enriquecido personalmente. "No es que lo haya determinado el PSOE, sino que ha sido la justicia, ni Griñán, ni ningún dirigente del PSOE de Andalucía", ha remachado.

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno estudiará al detalle una reforma del delito de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del 'procés', si ERC decide presentar en el Congreso una enmienda a la proposición de ley con la que PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal para derogar la sedición.

"Como pasa con cualquier enmienda, lo que se hará será estudiarla en profundidad", ha afirmado Bolaños, que ha negado que ERC haya propuesto o esté negociando ya con el PSOE al respecto. "Me resulta difícil opinar sobre nada", ha señalado al ser preguntado por si no descarta el Gobierno modificar también de paso la malversación.