Miguel Angel Millán (DiverXO), elegido el mejor sumiller del mundo

Andoni Luis Aduriz, dueño de 'Mugaritz', recibe el galardón 'Icon Award', por su contribución sobresaliente al mundo de la gastronomía

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Miguel Ángel Millán de DiverXO ha sido elegido como el mejor sumiller del mundo durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', que se está celebrando en el Palau de Les Arts en Valencia.

En concreto, el sumiller del restaurante triestrellado madrileño, que ha pasado por Santceloni o Kabuki Wellington, releva en este galardón, que otorga la bodega española Beronia, al 'maitre' y sumiller del Celler Can Roca, Josep 'Pitu' Roca, que se hizo con este reconocimiento el pasado año en Londres.

Un premio que se desveló durante el transcurso de la gala como el de mejor restaurante sostenible que recayó en el sudafricano Fyn, mientras que el galardón al mejor pastelero fue para Pía Salazar de 'Nueva' en Quito (Perú).

En el transcurso de la gala también se reconoció la trayectoria del chef vasco Andoni Luis Aduriz, dueño de 'Mugaritz' en San Sebastián, que recibió el 'Icon Award' de manos del chef Massimo Bottura y que levantó a los cocineros asistentes para brindar al vasco un gran homenaje en la sala. Un galardón que la organización concede a la persona que haya hecho una contribución sobresaliente al mundo de la gastronomía digna de reconocimiento internacional y que haya utilizado su plataforma para sensibilizar e impulsar un cambio positivo en el sector.

Un premio que se le otorga por su "incansable labor" a lo largo de sus tres décadas de carrera en la promoción de la agricultura sostenible y la reducción del desperdicio alimentario, al tiempo que trabaja por una industria gastronómica comprometida social y medioambientalmente.

También han recibido sus premios la chef mexicana Elena Reygadas, propietaria del restaurante Rosetta en Ciudad de México, como la mejor cocinera del mundo en 2023, que también recibió la buena noticia de que su local entraba en este prestigioso ranking, debutando en el puesto 49.

Mientras que el restaurante neoyorkino 'Tatiana' del chef Kwame Onwuachi recibió el 'One To Watch 2023', un premio que premia el talento internacional emergente del establecimiento, que, aunque no figure de momento en la lista de los 50 mejores del mundo, se espera que entre en esta prestigiosa lista próximamente.

Por su parte, Nora Fitzgerald (Amal) y el dúo Othón Nolasco y Damián Diaz (No Us Without You LA) recogieron el premio 'Champions of Change 2023', que reconoce a hosteleros que están creando un cambio positivo en sus comunidades a través de su trabajo.