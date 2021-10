Miguel Ángel Muñoz nos habla sobre la faceta de cocinera de su compañera, Belén López

MADRID, 3 (CHANCE)

Miguel Ángel Muñoz y Elena Rivera aseguran que necesitan descansar después de un ritmo imparable de proyectos laborales: "hay cositas pero siempre digo, hasta que no estés grabando, para qué andar diciendo nada. No viene mal parar, yo llevo por suerte mucho tiempo, dos años literal sin vacaciones, mis vacaciones han sido yéndome a Portugal y cuando tenía hueco aprovechar. Personal y profesionalmente viene bien parar un poco y descansar".

En cuanto a la vuelta de UPA Dance, Miguel Ángel Muñoz comenta: "Me hace ilusión, no he revisado las series desde hace 20 años, tengo muchas ganas, mañana le voy a dar al play y me voy a ver el primer episodio, me va a hacer mucha gracia, con mis compañeros sigo teniendo relación. Tengo muchas ganas de vernos otra vez ahí".

En cuanto al reality de cocina en el que participó: "Belén López, quizás porque somos muy amigos, hicimos una peli juntos y es una mujer 10. El casting es excepcional. Tengo muchos amigos y compañeros, pero creo que es muy divertido, ver las pruebas de exteriores con verónica dándolo todo me encanta".