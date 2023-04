Miguel Ángel Silvestre cumple 41 años

MADRID, 6 (CHANCE)

Mucho hemos oído hablar estas últimas semanas de Miguel Ángel Silvestre. No solamente por el reportaje fotográfico y entrevista que dio a 'Esquire', sino por las imágenes con una joven en pleno centro madrileño derrochando amor. Siempre tan discreto con su vida privada, el actor es uno de los rostros conocidos más atractivos del país y hoy cumple 41 años... ¿cómo está su vida sentimental en estos momentos?

Tras publicar algún post en su perfil de Instagram en el que dejaba a entrever que había encontrado el amor, muchos eran los seguidores que enloquecían al saber que Miguel Ángel podría estar compartiendo su vida con alguien. Eso sí, cubriéndose las espaldas, el actor no etiquetaba a nadie y jugaba a la ambigüedad, como siempre ha hecho, para preservar su intimidad.

Hace unas semanas, Europa Press Reportajes conseguía las imágenes más esperadas: Miguel Ángel se comía a besos a una joven desconocida. Días más tarde, gracias al perfil de Instagram 'La Cuernis' -influencer muy conocida en redes sociales por desvelar información de famosos y que ha desvelado esta identidad en exclusiva- sabíamos que dicha joven recibe el nombre de Angie, estudiante de Protocolo y Organización de Eventos en Madrid.

Viviendo uno de los momentos personales más especiales, Miguel Ángel también disfruta de un reconocimiento por su trabajo. De hecho, el pasado viernes se estrenaba en España 'Los enviados', un thriller de acción y religioso donde el actor se mete de lleno en la piel de Simón Antequera como sacerdote.

Y este proyecto no es todo, ya que el actor volverá a ser Paco en '30 monedas' y repetirá como Moisés en la conocida serie 'Sky Rojo'. No cabe duda de que su vida profesional sigue viento en popa después de protagonizar papeles muy sonados en 'Sense8', 'La distancia' o el mítico 'El Duque' en 'Sin tetas no hay paraíso'.

Volviendo a su físico, hace unas semanas 'Esquire' publicaba un reportaje fotográfico que causaba verdadero furor en España al ver al actor con poca ropa y luciendo un cuerpo de diez. Y la verdad, no nos extraña. El pasado fin de semana, Miguel Ángel colgaba un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba la rutina que tiene en el gimnasio, dejándonos nuevamente boquiabiertos.