Miguel Ángel Silvestre desmiente su relación con Casilda López Quesada

MADRID, 15 (CHANCE)

Miguel Ángel Silvestre termina el año de la mejor manera posible. El inolvidable Duque de 'Sin tetas no hay paraíso' ha recibido el premio 'Mejor Actor Nacional' de 2022 de la revista Esquire y, además, podría haber encontrado de nuevo el amor en la conocida pintora Casilda López Quesada, con la que se dejó ver hace tan solo unos días de lo más cómplice durante un viaje a Londres.

Pero, ¿es ésta atractiva y prometedora artista su nueva pareja? Parece que no, aunque el actor lo ha desmentido con una gran sonrisa y sin demasiada convicción: "Estoy muy bien, muy feliz, pero digo que vas con segundas. Creo que asumes algo que no es como crees que es, pero ¿quieres que te hable de Cas? Me lo puedes preguntar directamente" ha respondido cuando le hemos preguntado cómo se encuentra en el terreno sentimental, explicando con naturalidad qué tipo de relación tiene con la chica con la que se ha dejado ver últimamente.

"Cas es amiga mía. Es una mujer que admiro mucho, es muy joven, es arquitecta. Con su juventud y su talento ha conseguido entrar en el despacho de arquitectura más prestigioso del mundo, que es el despacho de Norman Foster y es mi amiga. Y disfruto de ella como disfruto de cualquiera de mis amigos" ha confesado, asegurando que después de mucho tiempo sin verla "ha sido maravillosa verla ahora en Londres, verla cumplir su sueño y que compartiera ese pedacito conmigo. Estoy muy orgulloso de mi amiga, la verdad que es alucinante si lo piensas, es un referente" ha añadido, zanjando así los rumores de relación con Casilda.

"Hay que ser transparante, tú me lo preguntas y yo te digo que es mi amiga y la quiero mucho" ha explicado cada vez más cómodo con la prensa, reconociendo que entiende perfectamente que una imagen con una chica desate los rumores de relación; algo a lo que está acostumbrado y que, como asegura, lleva bien, ya que admite que, sin la prensa, no estaría donde está actualmente: "Vosotros me habéis ayudado mucho a estar aquí porque al final, una carrera la componen muchísimas fuerzas que cabalgan. Yo, por mi lado, me puse a estudiar en la escuela todo lo que pude. Tuve la suerte, porque siempre hay un componente del viento que a veces el viento sopla a favor y ni siquiera tiene que ver porque te lo merezcas más que otros. Pero el viento, la ilusión y muchísimos profesionales hablando de mí, como lo habéis hecho, por eso estoy hoy aquí".

Desmentida su relación con Casilda López Quesada, ¿qué le pide Miguel Ángel a 2023? Como confiesa, "lo primero, salud para mi madre, que la tiene y es una gozada. ¿Y qué le pido? Que mis sobrinos, que son muy jóvenes, que intenten ser una generación que no sufra tanto, que tenga inspiraciones que les motiven a vivir".

¿Y una nueva pareja? "La verdad que lo digo muchas veces pero confío en que la vida te pone lo que te tiene que poner en cada momento. Siento que estoy a puntito de estar preparado. Ojalá pronto, pero de momento estoy muy feliz" apunta con una sonrisa.