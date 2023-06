Miguel Barreiro, novio de Eugenia Osborne, nos confiesa que es "maravillosa"

MADRID, 18 (CHANCE)

Tras un año de su separación matrimonial con Juan Megarejo, la revista ¡Hola! publicaba que Eugenia Osborne volvía a estar ilusionada en el amor. ¿El afortunado? Un prestigioso abogado y profesor llamado Miguel Barreiro con el que la hija de Bertín Osborne se dejaba ver de lo más cómplice y cercana durante un romántico paseo por las calles de la capital.

Aunque siempre han llevado su relación en un segundo plano de cara a los medios de comunicación, este sábado no dudaron en asistir juntos a la gala solidaria que organizó la Fundación e Bertín Osborne. Sorprendentemente, Miguel quiso atender a la prensa y desveló cómo lleva su relación con Eugenia.

Miguel nos confesaba que Bertín Osborne es de los mejores suegros que podría tener: "genial también" y desvelaba que está muy enamorado de Eugenia, a quien define como la mejor mujer del mundo: "maravillosa... del mundo... muchísimo".

Minutos más tarde hablábamos con Eugenia, quien se quedaba muy sorprendida al saber que su novio había contestado a algunas preguntas de la prensa, por primera vez: "¿ah, le habéis preguntado? no me lo puedo creer, ahora le preguntaré". Además, nos desvelaba que Miguel estaba preocupado de estar bien arreglado por su encuentro con Bertín: "es elegante, es impecable su aspecto él solito, le he dicho no hace falta que te pongas corbata y él ha dicho me a pongo por si acaso y yo le he dicho que mi padre no se pone corbata... es muy elegante y muy guapo".