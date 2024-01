Miguel Bernardeau revela lo que más le cuesta de su trabajo en el estreno de 'Zorro'

MADRID, 23 (CHANCE)

Imparable en su carrera profesional donde no para de cosechar éxitos, Miguel Bernardeau se ha convertido en el protagonista indiscutible de la gran premier de 'Zorro', la nueva serie de RTVE y Prime Video que llegará a la pequeña pantalla con diez capítulos para hacernos recordar uno de los personajes más míticos del imaginario colectivo.Feliz y orgulloso del trabajo que ha realizado en esta serie en la que tuvo que pasar hasta siete castings, Bernardeau reconoce que para él es más complicado el photocall que las pruebas para conseguir un papel: "Esto es lo que más me cuesta a mí" aunque añade que es importante recoger "el cariño del público" tras un trabajo realizado.Con el apoyo incondicional de su madre, Ana Duato, que acudió al estreno intentando mantenerse en un segundo plano, Miguel se mostró orgulloso de quién es: "Yo siempre seré hijo de mi madre, la quiero muchísimo, hijo de mi padre también y estoy muy orgulloso de mis padres". A pesar de su juventud, Miguel revela que sus apellidos le han ayudado mucho, pero también le han perjudicado: "Trabas en el sentido de que se habla de que estás donde estás por eso, lo cual si perteneces a esta industria, entiendes que no. Ayuda porque yo tengo unos padres que han entendido lo que hago, me han apoyado siempre y eso es una gran ventaja".Aunque tímido a la hora de hablar de su familia, el actor tiene claro a quién le dedica este último trabajo: "Se lo dedico a mi abuelo que está en casa, a mi abuelo y a mi abuela, que están en casa en Valencia, les envío un beso muy fuerte, os quiero mucho" y añadía con una sonrisa en el rostro "son lo más importante. Mi abuelo está mayor ya y para mí es importante que lo vea".