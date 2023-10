Miguel Bosé desvela si volverá a subirse a los escenarios

MADRID, 28 (CHANCE)

Miguel Bosé, José Pastor e Iván Sánchez ofrecían este viernes una rueda de prensa en las instalaciones de Mediaset para promocionar 'Bosé', el biopic que descubre por primera vez en ficción la vida del famoso cantante. Relajado y agradable con los medios de comunicación, el protagonista se abría en canal y reflexionaba sobre lo que ha significado este trabajo para él.

El hijo de Lucía Dominguín desvelaba que no le ha costado ver su vida en este biopic porque "cuando entregas tus recuerdos, cuando los cuentas, los escribes y tal, solo puedes hacerlo cuando estás en paz con ellos, solo. No hay nada que, si no estás preparado, si no estás apaciguado, no lo puedes contar".

Por eso, Bosé dejaba claro que "todo lo que he visto ha sido una liberación plasmada a la cual a todos y cada uno de los recuerdos les di las gracias por todo lo que me habían dado, todo lo que me habían enseñado, los dejé volar, los dejé ir, los declaré libres, me declaré libre, y verlo ha sido, como se dice en italiano, un sollievo, es una tranquilidad. No ha habido nada chocante".

El artista confesaba que nunca ha hablado con su familia de cómo ha conseguido abrirse en canal en este biopic que narra su vida: "Eso yo no lo hablo con mi familia, jamás, nunca, no se cuestiona, ni con los amigos tampoco. Me dicen me ha gustado o no me ha gustado y en este caso les ha encantado".

Ya más relajado, Miguel aprovechaba para "darle las gracias a los ladrones porque se llevan cosas que me sobran porque había unos objetos que unas amigas mías estaban empeñadas en que yo tuviese porque a ellas les gustan. Y entonces... Bueno, son maletas, ¿no? De marcas, de una marca que... Ya lo conté, ¿no? Y entonces, estando ahí apresado, vi a tres de ellos que pasaban con este ajuar entero sin tocar en las cajas todavía".

Con sentido del humor, el artista desvelaba que "'dije menos mal que se las llevan y que han dejado este espacio porque a mí me horrorizan'. A ninguno de mis amigos les gusta tampoco. Y te juro que, fíjate qué cosa más perversa, ¿no? Pensar, Dios santo, gracias, gracias, gracias. Y se las llevan porque no sabía qué hacer con ellas".

Unas maletas "carísimas" que luego quisieron volvérselas a mandar: "Cuando me llamaron, me dijeron, oye, lo nuestro está a salvo Dije, lo vuestro está ahí, estaba escondido, a salvo, porque si no, te mandamos más. No, déjalo, no hace falta. Están todas, están todas".

En cuanto a si tiene pensado subirse de nuevo a un escenario, el artista confesaba que "la voz va y pasa por procesos y por momentos que son los que se sabe o se sabía ya que tenían que pasar, pero habrá disco y habrá gira el año que viene".

En estos momentos, Bosé desvelaba que "voy al foniatra, a canto y la espalda" y aseguraba que "tengo ganas de subirme a un escenario. Llevo desde el 2018, acabé la última gira del 2018, luego pasó esos años en los cuales todos estuvimos sin trabajo, pasó todo lo que pasó y yo creo que en el momento en que se abrió otra veda no ha habido una sola persona que no haya aprovechado la posibilidad de volver... Así que yo tenía ya cerrados otros proyectos, otros compromisos y no podía antes y en cuanto he podido o sé que voy a poder, retomo".