Miguel Bosé: "Estoy feliz, en el mejor momento de mi vida"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Dejando atrás las polémicas que le han perseguido en los últimos años, Miguel Bosé vuelve y lo hace por todo lo alto. Además de su regreso a televisión como miembro del jurado del nuevo talent musical de TVE, 'Cover Night', el cantante estrena 'Bosé', el biopic que a lo largo de seis capítulos recorre los momentos más importantes de su vida desde que decidió dedicarse a la música hasta el nacimiento de sus hijos Diego y Tadeo.

Un ambicioso proyecto con el que está encantado y que ha presentado este jueves en Madrid rodeado de parte de su familia - sus hermanas Lucía y Paola Dominguín y su sobrina Palito -, numerosos amigos - como Alaska y Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo o Antonia Dell'Atte - y el reparto de la serie, encabezado por José Pastor e Iván Sánchez, que dan vida a Bosé en diferentes etapas de su vida.

"Es un proyecto largo, una aventura fantástica que se ha construido desde hace tres años y por fin se estrena en España, en Latinoamérica se estrenó el noviembre pasado" ha asegurado un emocionado Miguel, que como nos ha contado que "donde acaba el libro 'El hijo del capitán trueno' empieza esta serie, cuando me subo por primera vez a un escenario y a partir de ahí, la vida con el nacimiento de mis hijos".

"Con los guionistas tuve muchas sentadas para contarles lo solo y exclusivamente lo que era de necesidad , toda la vida no se puede, pero he hecho una ficción maravillosa, hecha a lo grande, de calidad extraordinaria, con un reparto fantástico y creo que os va a gustar mucho" ha añadido orgulloso.

Dejando claro que plasmar su vida en un 'biopic' no ha sido decisión suya pero que sí dio su aprobado - "sino no se hace evidentemente" ha afirmado - el cantante ha confesado que dijo sí a este proyecto porque se encuentra "en el mejor momento de mi vida". "Estoy feliz, sino no estaría aquí" ha reconocido demostrando que estamos ante un nuevo Miguel.

¿Qué podremos ver en 'Bosé'?: "Creo que hay muchos secretos que se desvelan, y lo bueno es que es una versión, que al igual que el documental que va a salir en abril, es una versión contada en primera persona, por lo cual ahí, a partir de ahí, y de eso os tenéis que fiar" ha asegurado, explicando que "lo que se dijo antes" sobre él "no corresponde, no sirve y no es cierto".

Sobre si en el caso de haber iniciado su carrera artística en una época que no fuese la transición hubiese hablado abiertamente de su bisexualidad como hace ahora, el cantante explica que "en esos tiempos era una época en la que salíamos del franquismo, en una transición incipiente no se podían decir determinadas cosas. la gente todavía no estaba preparada". "Yo vengo de una familia de una educación muy abierta donde todo se decía y todo se contaba, pero claro, esa familia no era todo el país, y entonces, había que tener mucho cuidado, ahora ya la cosa es menos complicada" reconoce.

Sin embargo, Miguel ha dejado en el aire por qué en 'Bosé' se habla solo de sus hijos biológicos, Diego y Tadeo, y no de sus otros hijos, los mellizos de Nacho Palau, Ivo y Telmo.

Fiel a su tira y afloja con la prensa, el cantante se ha mostrado molesto con la pregunta de si se ha sentido bien tratado por los medios españoles y, después de decirle al reportero que lo contestase él, ha zanjado la entrevista con un "Cuando se habla de medios de comunicación no se puede generalizar, no se debe porque hay de todo* en una noche como esta hay que poner la atención en la serie y tú me preguntas otras cosas, por ejemplo* Adiós".