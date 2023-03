Miguel Bosé, feliz, se pronuncia sobre la recuperación de Nacho Palau

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras siete meses de feroz batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado a su regreso de 'Supervivientes' -en agosto de 2022- Nacho Palau ha anunciado la mejor de las noticias: Está curado.

Días después de conceder una exclusiva a la revista 'Diez Minutos' revelando que el cáncer no se había extendido y prácticamente había desaparecido, el escultor ya tiene los resultados de las últimas pruebas médicas a las que se ha sometido y, como ha compartido con sus seguidores de Instagram, ya puede gritar bien fuerte que su lucha contra el cáncer ha terminado porque está recuperado: "¡Que sí, que estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando", publicaba este miércoles en Instagram.

Una alegría inmensa no solo para Nacho sino también para Miguel Bosé, que este jueves ha reaparecido en el Teatro Real -a donde ha acudido a ver el estreno del 'New York City Ballet'- y se ha pronunciado en exclusiva para los micrófonos de Europa Press sobre la curación de su expareja: "¡No sabes cuánto me alegro!" ha confesado con una gran sonrisa y una simpatía que nos ha llamado la atención.

Y es que después de años distanciados y a pesar de la batalla judicial que todavía tienen pendiente por sus hijos -ya que el exconcursante de 'Supervivientes' sigue luchando para que Diego y Tadeo, hijos del cantante, e Ivo y Telmo, suyos, sean considerados como hermanos a todos los efectos y se puedan criar juntos y en las mismas condiciones- Nacho y Miguel han acercado posturas y, como ambos han confesado recientemente, tienen muy buena relación.

"Hablamos mucho, Nacho está bien y ha tenido siempre mi apoyo. Es un tipazo" aseguraba el cantante de 'Amante bandido' en una de sus últimas apariciones, durante la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de febrero.

Una cercanía y un cariño que ha quedado demostrado con la espontánea reacción y la sonrisa de Miguel al ser preguntado por la curación del escultor con el que compartió más de 20 años de su vida.