Miguel Bosé prohíbe a su sobrino Olfo asistir al funeral de su madre, Lucía Bosé

MADRID, 25 (CHANCE)

Una de las muertes que más nos impactó durante este confinamiento fue la de Lucía Bosé, la gran matriarca de la familia que siempre había gozado de muy buena salud y también, muy buena relación con los medios de comunicación. Era indispensable verla de vez en cuando acudir a los platós de televisión para hablar sobre su historia, su vida, esa que tanto nos apasiona.

Ahora, según ha publicado ABC, Miguel Bosé organizó ayer un homenaje a su madre en su casa. Vetó la entrada de su sobrino, Olfo Bosé, por no practicar la religión católica. Una información que nos ha dejado impactados porque no esperábamos para nada esta actitud del hijo de Lucía, quien siempre ha tenido buen trato con sus familiares. Tampoco han podido asistir Lucía y Paola, quienes residen en Valencia y a las que Olfo se ofreció trasladar para que asistieran a la despedida.

Olfo no ha sido el único que no ha estado, ya que sus primos, Nicolás Coronado y Alma Villalta, que también estaban invitados, no han podido asistir por motivos laborales... por lo que al final, son muchos los miembros de la familia Bosé que se han quedado sin despedirse de Lucía.

Según cuenta el propio periódico, en las próximas semanas los hijos de Lucía Bosé se repartirán algunos de sus recuerdos personales ya que la matriarca decidió dejar en vida la propiedad a su nieta Alma Villalta.