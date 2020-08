Miguel Bosé zanja rumores y confiesa su visión sobre la Covid-19

MADRID, 20 (CHANCE)

Miguel Bosé lleva en boca de todos desde que ha hecho uso de sus redes sociales para expresar su opinión acerca de la pandemia mundial que estamos viviendo. Tras haber promovido la manifestación del pasado domingo en contra de las mascarillas, hoy ha decidido subir un vídeo en Instagram para explicar qué es lo que le ha pasado: "Me han castigado, he sido niño malo, entonces, en una semana no tengo una de las tres redes".

Comenzaba su vídeo siendo lo más sincero posible y sin perder del todo el humor: "Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía, el bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente". Y es que él no hace otra cosa analizar los datos que se publican por parte del gobierno español y sacar sus propias conclusiones: "Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada. Quien quiera puede acceder a estas páginas y contrastar. Cuando llegue una noticia tenéis que hacer el esfuerzo de ir más allá".

Por último, como bien ha informado él, subirá contenido de este tipo a lo largo de los días siguientes y ha querido terminar dejando bien claro que: "El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, lo que pasa que en este momento su fuerza está disminuyendo". De esta manera, el cantante ha querido sincerarse por primera vez para que la gente le deje de malinterpretar y pueda expresar así, su opinión en redes.