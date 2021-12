Miguel Frigenti declara su amor dentro de la casa

MADRID, 2 (CHANCE)

Sabemos que en los realities puede pasar de todo en cualquier momento, pero lo cierto es que no nos esperábamos para nada que Miguel Frigenti viviese un momento muy especial emocionalmente dentro de 'Secret Story' a estas alturas. No porque no pueda ser posible, sino porque nada ha comentado en los días que ha estado fuera del concurso y nos ha impresionado bastante.

Miguel aprovechaba una de sus escapadas al cubo y confesaba sus más profundos sentimientos hacia una persona de la casa, ¡Jesús!, un compañero que se ha volcado en sus malos y buenos momentos: "Yo estoy súper enamorado de mi novio, pero aquí dentro he experimentado sentimientos que no he tenido en mi vida".

Además, Miguel ha explicado que cuando: "Le veo y se me cae la baba" y es que estando en 'La casa de los secretos' se ha dado cuenta que: "Jesús es una persona muy especial" y ha asegurado que: "Me podría enamorar de él si tuviera seis años más".

Miguel Frigenti se confiesa y asegura que: "Si no tuviera novio y el fuese gay, me enamoraría de él. Es muy bueno. Jesús es un chico súper especial, le quiero, si fuera gay yo iría a saco porque me encanta como persona y le veo guapísimo", una complicidad que se ha empezado a palpar estos últimos días dentro del concurso.

Estas mismas imágenes se las han puesto al novio de Miguel Frigenti, que ha subido hasta Guadalix de la Sierra para reencontrarse con él. Sin hacerle mucha gracia, ha asegurado que lo único que no entiende por qué ha sentido algo por Jesús que no ha sentido por nadie... pero aún así, ha preferido verle, a pesar de que la organización le ha dado la opción de marcharse.